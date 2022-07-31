BMW男昏睡車內擋住出入口 原來吃了毒咖啡讓他GG了

駕駛白色BMW名車的24歲邱姓男子碰毒後昏睡，車子擋住民宅車庫出入口引起注意，警方到場發現他的車內有20包毒咖啡，當場將他逮捕送辦。（記者陳恩惠翻攝）

2022/07/31 23:29

〔記者陳恩惠／桃園報導〕駕駛白色BMW名車的24歲邱姓男子，昨天深夜突然在車內陷入昏睡，卻因擋住民宅車庫的出入口，讓急需出入的民眾相當著急，站在邱男的車旁叫了大半小時未獲回應，只好向桃市警桃園分局同安派出所求救；巡邏員警獲報趕抵，同樣敲打車窗許久，才將邱男吵醒，警原本懷疑酒後駕車，不過打開車門後，立刻在副駕駛座上發現20包毒咖啡包，其中還有包用過的，警訊後依毒品危害防制條例送辦。

桃園分局表示，同安所員警昨天深夜11點30分許接獲報案，指稱有輛自小客未熄火堵住新埔七街某棟民宅車庫前，車內男駕駛不知熟睡叫不醒，車輛無法進出造成居民困擾。

警方說，當員警抵達現場，經敲打車窗許久，車內男子一度悠悠轉醒，但他僅是睡眼惺忪地瞄了車外的員警一眼，立刻關閉引擎後，轉身繼續睡，員警見狀，急得持續敲著窗把他叫醒，男子最後只好依照指示搖下車窗並打開車門，員警發現他的精神恍惚，下車後連站都站不穩，對於員警詢問也無法回應。

警方說，由於未聞到酒味，但邱姓男駕駛的反應如同醉了一般，隨意查看車內，果然在副駕駛座發現20包毒品咖啡包，經施以毒品試劑檢驗呈現二級毒品陽性反應，其中一包已打開使用過，當場將邱男逮捕送辦。

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駕駛白色BMW名車的24歲邱姓男子碰毒後昏睡，車子擋住民宅車庫出入口引起注意，警方到場發現他的車內有20包毒咖啡，當場將他逮捕送辦。（記者陳恩惠翻攝）

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