寶寶等不及了！家中急產報到 女義消直呼「好感動」

預產期在今年父親節的寶寶今天上午迫不及待地出生了。（記者陳恩惠翻攝）

2022/07/31 22:57

〔記者陳恩惠／桃園報導〕「孕婦才上個廁所，孩子就突然掉出來了，該怎麼辦啊？」今天上午近10點，桃市消防局第一救災救護大隊龜山分隊接獲急產接生的救護案件，家屬報案時表示，孕婦的預產期在8月8日父親節當天，但清晨開始出現規律陣痛，原打算自行就醫到醫院待產，沒想到去上個廁所，老三就迫不及待地出世了，目前母子均安，只是不知該如何處理；龜山分隊救護員陳意誠、林耀彥和協勤的救護女義消小隊長林芳如火速趕抵現場，初步處置後送醫，讓首次接獲新生兒案件的林芳如直呼「好感動！」

龜山分隊黃彥璋分隊長表示，急產接生須照顧的對象不只一人，且新生兒及產婦狀況較不穩定，更加考驗出勤救護人員的耐心及反應，近來疫情持續嚴峻，也呼籲民眾能夠珍惜救護資源，尊重救護專業，讓有需要的民眾能立刻得到最迅速與專業的協助。

黃彥璋說，救護員陳意誠、林耀彥趕抵現場後，迅速評估新生兒及產婦情形，由於產婦剛生完，疲憊地抱著新生兒，母子倆就坐在廁所的地上休息；救護員初步檢傷發現，新生兒的臍帶仍與母親相連，立即給予口鼻分泌物抽吸、並刺激新生兒腳底板，直到新生兒發出響亮的哭聲，經評估新生兒外觀、呼吸、血液循環都相當穩定後，隨即給予臍帶夾後並將新生兒擦拭乾淨、做好保暖措施及給氧後交由媽媽抱著，而產婦除了產後體力較虛弱，經確認她的產後出血狀況及量測生命徵象皆穩定後，立刻將母子倆送醫。

這次出勤也讓在龜山分隊擔任救護義消小隊長的林芳如在急產救護方面的成就解鎖，並留下深刻印象，擔任義消救護5年多以來，協助隊員出勤許多大大小小的救護案件，急產接生的案件倒是頭一回；她在出勤途中隨即將產包及氧氣器材準備妥當，在救護現場協助隊員陳意誠及林耀彥評估新生兒及產婦狀況，送醫途中並細心安撫產婦心情及詢問其身體狀況，一直到醫院交接，並看到產婦及新生兒生命徵象都穩定，才放下心中大石，並表示能遇到這種救護案件雖然很緊張，「但真的太幸運了」！

投入義消救護工作5年多，義消小隊長林芳如（右2）首次遇到急產救護案件。（記者陳恩惠翻攝）

桃市消防局第一救災救護大隊龜山分隊義消小隊長林芳如，投如義消救護工作5年多，今天第一次遇上急產救護案件，讓首次接獲新生兒案件的她直呼「好感動!」（記者陳恩惠翻攝）

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