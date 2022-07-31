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    首頁　>　桃園市

    跟林智堅聊爸爸經 鄭文燦這點認輸：他比我更有行動力

    桃園市長鄭文燦（左）、民進黨桃園市長參選人林智堅（中）出席新屋區模範父親表揚活動後一同受訪。 （記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（左）、民進黨桃園市長參選人林智堅（中）出席新屋區模範父親表揚活動後一同受訪。 （記者李容萍攝）

    2022/07/31 22:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕父親節將至，桃園市新屋區公所今（31）日舉辦模範父親表揚活動，市長鄭文燦帶著民進黨桃園市長參選人林智堅進場，還在台上公開推薦林智堅接棒市政可無縫接軌，也合體向受獎模範父親祝賀，並與新屋里推薦的86歲模範父親許水榮等人合影，鄭、林兩人也聊起爸爸經，離開會場前展現高人氣，許多鄉親爭相合影留念，場面溫馨、熱鬧。

    鄭文燦致詞提到，他跟林智堅都是爸爸，但林智堅比他還厲害，多生1個，是3個孩子的爸，比他更有行動力，相信未來林接棒桃園市長，一定可以無縫接軌。

    鄭文燦表示，台灣這一代的父親特別辛苦，在成長時被教導要承擔一切、要一肩扛下家庭困難，照顧子女的方式是把最好的都留給子女，因此父親的愛是在默默當中看見價值。他也分享自己與父親的相處，提及他在成長過程中，父親經常帶他到各個地方走走，在他競選市長時，父親曾騎半小時的腳踏車去拜訪朋友，為他爭取支持，父親只要能多一點就會多做，那是父親幫助兒子那份不求回報的心意。

    相較鄭文燦的2個小孩都已經上大學（1個今年剛升大學），林智堅的3個孩子分為10歲、8歲、6歲，林智堅提到，這兩天參與桃園市各區模範父親表揚，跟許多爸爸們一起合照。他自己也是3個孩子的爸爸，很能感同身受作為父親的辛苦，身為父親，要在工作與家庭之間一肩扛起責任，並取得平衡，兼顧孩子的成長，相當不容易。

    桃園市長鄭文燦（左3）、民進黨桃園市長參選人林智堅（右3）出席新屋區模範父親表揚活動，與受獎的新屋里86歲徐水榮（中）合影。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（左3）、民進黨桃園市長參選人林智堅（右3）出席新屋區模範父親表揚活動，與受獎的新屋里86歲徐水榮（中）合影。（記者李容萍攝）

    新屋區模範父親表揚活動現場。（記者李容萍攝）

    新屋區模範父親表揚活動現場。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市長參選人林智堅（左）人氣旺，對於支持者要求合照來者不拒。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市長參選人林智堅（左）人氣旺，對於支持者要求合照來者不拒。（記者李容萍攝）

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