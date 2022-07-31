蘇宏達斷定論文爭議是醜聞 李筱峰：內定結論就已違背學倫

台灣史權威、台北教育大學台灣文化研究所名譽教授李筱峰。（資料照）

2022/07/31 21:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被爆料台灣大學國發所碩士論文涉抄襲，台大社科院長蘇宏達在審查前就在內部發信稱為「醜聞」，有學者不認同！台灣史權威學者李筱峰在臉書提及，「思想方法論」有「內定結論」謬誤，直言蘇宏達未開會就斷定論文爭議是醜聞，本身就違背學術倫理。

林智堅因參選桃園市長，過去就讀大學的碩士論文遭對手國民黨放大檢視，包含中華大學、台大國發所等碩士論文，都被批評涉嫌抄襲，台大接獲國民黨人士檢舉後，成立學術倫理的審定委員會，但國發所上級單位、台大社科院的院長蘇宏達在審定會前，就發信給校內師生，直批林智堅案是「醜聞」，引發外界質疑未審先判。

因蘇宏達依台大內規，將是林智堅學倫案的審定委員會召集人，具有邀集其他審查委員、召開會議等權限，民進黨與部分學界聲浪因此質疑蘇宏達未審先判外，違反台大學倫規定的公平公正原則外，民進黨立委鄭運鵬也質疑蘇宏達過去與國民黨關係密切、多次發生抨擊綠營，立場偏頗也須迴避。但台大學倫審定會日前開會討論，認定蘇宏達不須迴避。

學界有學者也不認同蘇宏達此言行；台灣史權威、台北教育大學台灣文化研究所名譽教授李筱峰就在臉書「李筱峰教授專頁」中，貼出看法，李指出，「思想方法論」在討論思惟的謬誤時，有一個名詞叫「內定結論」的謬誤（Fallacy of begging the question）。

李筱峰進一步解釋上述學術意思，就像台大學倫會的召集人（蘇宏達）在還未開會討論就先斷定林智堅的論文爭議是「醜聞」。如此先下「內定結論」，本身就違背學術倫理！

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