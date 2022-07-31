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    國境封閉2年多首個國外旅遊團 日本踩線團抵台參訪4天

    日本旅遊踩線團31日下午搭機訪台，預計在台停留4天參訪台灣北部觀光景點，這也是國境封閉2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。（記者朱沛雄攝）

    日本旅遊踩線團31日下午搭機訪台，預計在台停留4天參訪台灣北部觀光景點，這也是國境封閉2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。（記者朱沛雄攝）

    2022/07/31 20:05

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕隨著國內疫情逐漸趨於平穩，交通部觀光局除積極推動國內旅遊之外，也開始安排外國商務考察團來台踩線，首個國外旅遊業者踩線團由日本旅遊業界代表25人組成，今日下午分2批搭機訪台踩線4天，這也是國境封閉2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。

    日本踩線團採專案商務泡泡模式，團員下飛機後，由觀光局派員接機並帶領團員走專案通道入境，入境後做完PCR便搭乘巴士離開機場，前往飯店休息並等待採檢結果。

    觀光局表示，由於踩線團踩專案商務泡泡模式來台，第一天因檢疫關係，沒有安排行程。第二天行程為避免與大量人群接觸，主要安排參訪基隆正濱漁港、和平島，還有日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的岸田吳服店舊址等。第三天搭雙層觀光巴士遊玩北市、參觀台北101，也將參訪昇恆昌免稅店；當天也將安排日方與台灣旅遊業者交流、座談、晚宴。

    日本踩線團結束參訪行程後，將於第四天早上離開台灣。觀光局長張錫聰表示，該考察團除走訪新的體驗行程之外，雙方還會進行雙向旅遊交流、旅遊生意洽談等，進行商業磋商，為日後開放做準備。

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    日本旅遊踩線團31日下午搭機訪台，預計在台停留4天參訪台灣北部觀光景點，這也是國境封閉2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。（記者朱沛雄攝）

    日本旅遊踩線團31日下午搭機訪台，預計在台停留4天參訪台灣北部觀光景點，這也是國境封閉2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。（記者朱沛雄攝）

    日本旅遊踩線團31日下午搭機訪台，預計在台停留4天參訪台灣北部觀光景點，這也是國境封閉2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。（記者朱沛雄攝）

    日本旅遊踩線團31日下午搭機訪台，預計在台停留4天參訪台灣北部觀光景點，這也是國境封閉2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。（記者朱沛雄攝）

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