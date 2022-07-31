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    首頁　>　桃園市

    陳明通說明林智堅論文案 鄭運鵬：沒做的事最難證明 爭議到此為止

    民進黨桃園市長參選人林智堅（中）論文風波仍未平息，桃園市長鄭文燦（左）、立法委員鄭運鵬（右）今天陪同林智堅召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨桃園市長參選人林智堅（中）論文風波仍未平息，桃園市長鄭文燦（左）、立法委員鄭運鵬（右）今天陪同林智堅召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

    2022/07/31 16:59

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波仍未平息，立法委員鄭運鵬今天再度陪同林智堅召開記者會，無奈表示儘管公開說明這麼多，還是度過非常漫長一週，他重申，沒有做的事情實在是很難去證明，只能夠提供拿得到的時間順序，公證過、可以接受檢驗的資料提供給大家，公開接受檢驗。

    鄭運鵬指出，7月24日他陪同林智堅和律師黃帝穎在中央黨部開說明會，當時他就講這件事情對他們的困擾是「沒有做的事情最難證明」，今天林的碩士論文指導教授陳明通，在中午左右發出聲明，也就是林智堅、另一名當事人余正煌的指導老師，由老師來說明，上週日他們透過記者會還原時間順序，跟相關的email所公證過的資料，林智堅確實沒有抄襲。

    針對上週日提出的時間順序、法律公證過的email資料跟部分的檔案，鄭運鵬強調，他看過台大論文的相關資料，也詢問過團隊這些資料的正確性，也確認過沒有造假，所以才敢跟大家說明這些時間順序跟資料，這些資料甚至也提供律師去公證過，有法律效力，確實無誤，也會提供給台大學倫會做參考跟審理。

    鄭運鵬語帶無奈表示，他們公開說明了這麼多，還是度過了非常漫長的一週，繼續被捕風捉影、被有心人士斷章取義，對他們來說非常的辛苦，鄭運鵬重申，沒有做的事情實在是很難去證明，只能夠提供我們拿得到的時間順序，公證過、可以接受檢驗的資料提供給大家，公開接受檢驗，並在昨天進一步把所有的檔案全部公開，「這個是我們的自信」。

    鄭運鵬表示，把所有的檔案都公開，提供全國人民可以檢驗，也提供給選舉競爭對手檢驗，選舉競爭對手的檢驗一定比一般的國人更嚴苛，他並再強調一次，陳明通是林智堅的碩士論文指導教授，也是余先生的口試委員，「他說，的確是他修改了林智堅市長的碩士論文的寫作，再轉給余先生來參考」。

    鄭運鵬期盼，從陳明通的說明後，為了政治糾葛，為了政治仇恨，為了選舉對立的爭議可以到此為止，也希望這些資料提供給台大學倫會秉公處理。

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