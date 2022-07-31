為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    林智堅未親向台大說明 賴香伶：「隔空喊話」無助真相釐清

    林智堅未親向台大說明，賴香伶（中）認為「隔空喊話」並無助於真相釐清。（記者李容萍攝）

    林智堅未親向台大說明，賴香伶（中）認為「隔空喊話」並無助於真相釐清。（記者李容萍攝）

    2022/07/31 16:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續，其指導教授、國安局長陳明通今公開聲明表示，他是「先修正」林智堅論文，再提供給余正煌做參考。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶提出她的疑問，「為何陳明通、林智堅不親自向台大學術倫理審定委員會說明？」

    賴香伶說，林智堅雖然公布論文資料，但是被大家找到很多錯誤的地方，她相信「誠實還是最好的解決方案」，大家提出的質疑並沒有聽到他合理的解釋，甚至他自己過去的版本可以改變？這都是大家不能接受的，她還是奉勸林智堅親自向台大學術倫理審定委員會說明。尤其資料在網路上被人質疑變造，「也應該揭示當年真正的版本！」

    賴香伶質疑，陳明通是不是也應把email往來紀錄、資料都交給台大學倫會？讓台大來檢視資料、判斷？但是陳明通為何沒有親自出面說明？這樣發聲明的方式，有符合蔡英文總統「拿證據」、「說明白」的要求嗎？

    賴香伶強調，這次台大論文抄襲風波，陳明通是2人的老師，也是最關鍵的人之一，一旦台大做出不利於林智堅的決定，陳明通也難脫責任，與其一再發出備受質疑的聲明，建議陳明通應該好好面對台大學倫會，讓台大學倫會的老師仔細詢問陳明通案情，「隔空喊話」並無助於真相釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林智堅論文風波 鄭文燦提3假設︰爭議就不會發生
    2022/07/31 16:09

    林智堅論文風波 鄭文燦提3假設︰爭議就不會發生
    賴香伶聲援高嘉瑜遭打壓 鄭文燦：沒必要蹭議題、蹭熱度
    2022/07/31 16:03

    賴香伶聲援高嘉瑜遭打壓 鄭文燦：沒必要蹭議題、蹭熱度

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    陳明通聲明稱借林論文給余正煌參考 林智堅：完全不知情
    2022/07/31 15:32

    陳明通聲明稱借林論文給余正煌參考 林智堅：完全不知情
    陳明通稱林智堅、余正煌「沒有誰抄誰」 余律師：考慮司法訴訟解決
    2022/07/31 14:26

    陳明通稱林智堅、余正煌「沒有誰抄誰」 余律師：考慮司法訴訟解決

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    藍營質疑資料上傳時間 林智堅：論文形成過程攤在陽光下可受檢視
    2022/07/31 13:32

    藍營質疑資料上傳時間 林智堅：論文形成過程攤在陽光下可受檢視
    陳明通：我先修正林智堅論文再給余正煌參考 沒有誰抄誰的問題
    2022/07/31 13:17

    陳明通：我先修正林智堅論文再給余正煌參考 沒有誰抄誰的問題
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播