林智堅未親向台大說明 賴香伶：「隔空喊話」無助真相釐清

林智堅未親向台大說明，賴香伶（中）認為「隔空喊話」並無助於真相釐清。（記者李容萍攝）

2022/07/31 16:20

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續，其指導教授、國安局長陳明通今公開聲明表示，他是「先修正」林智堅論文，再提供給余正煌做參考。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶提出她的疑問，「為何陳明通、林智堅不親自向台大學術倫理審定委員會說明？」

賴香伶說，林智堅雖然公布論文資料，但是被大家找到很多錯誤的地方，她相信「誠實還是最好的解決方案」，大家提出的質疑並沒有聽到他合理的解釋，甚至他自己過去的版本可以改變？這都是大家不能接受的，她還是奉勸林智堅親自向台大學術倫理審定委員會說明。尤其資料在網路上被人質疑變造，「也應該揭示當年真正的版本！」

賴香伶質疑，陳明通是不是也應把email往來紀錄、資料都交給台大學倫會？讓台大來檢視資料、判斷？但是陳明通為何沒有親自出面說明？這樣發聲明的方式，有符合蔡英文總統「拿證據」、「說明白」的要求嗎？

賴香伶強調，這次台大論文抄襲風波，陳明通是2人的老師，也是最關鍵的人之一，一旦台大做出不利於林智堅的決定，陳明通也難脫責任，與其一再發出備受質疑的聲明，建議陳明通應該好好面對台大學倫會，讓台大學倫會的老師仔細詢問陳明通案情，「隔空喊話」並無助於真相釐清。

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