林智堅論文風波 鄭文燦提3假設︰爭議就不會發生

桃園市長鄭文燦（左）、立委鄭運鵬（右）今陪同民進黨桃園市長參選人林智堅（中）召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/31 16:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波事件餘波蕩漾，林智堅論文指導教授、國安局長陳明通今再次發表聲明消毒後，桃園市長鄭文燦今以假設另一當事人余正煌換題目、余沒有選擇研究2014年新竹市長選舉及陳明通沒把資料給余參考的3項假設，稱「這爭議不會發生」。

林智堅自本月初被控台大國發所論文與余正煌論文有高度雷同，話題延燒近一個月，仍未平息；余正煌本人自事件爆發則是均未公開露面，全權交由委任律師出面發表聲明、反擊林陣營說法。

陳明通繼日前發表約4000字聲明後，今又再發表近2000字聲明還原過程強調，是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考；重點是林、余2人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，且各有其研究發現與價值，「沒有誰抄襲誰的問題」。

林智堅今天下午也在競選團隊主任委員、桃園市長鄭文燦以及競選團隊總幹事、立委鄭運鵬陪同下召開記者會。最後發言的鄭文燦先針對選舉開展一個月沒有進入政見、政績競賽，只看到負面選舉，甚至是抹黑比賽，表達遺憾。

接著鄭文燦娓娓道來林智堅就讀國發所及論文寫作過程，說明林智堅2013年進入台大國發所就讀在職專班，2014年當選新竹市長，並決定以自己的選舉作為研究題目，因而有林智堅以自己選舉、以自己內部民調資料作為基礎，發展出的論文主題。

隨後鄭文燦提出3個假設指出，假設余正煌換題目，今天這個爭議不會發生；假設余換題目，沒有選擇2014年的新竹市長選舉做研究主題，這個事件也不會發生；假如陳明通沒有把研究方法、民調分析提供給余正煌作為論文基礎，今天這個爭議也不會發生。

鄭文燦認為，只要把論文形成過程攤在陽光下，不管是台大學倫會或社會大眾，都可以檢視論文每個階段是怎麼形成，雖然是電子檔，也有往來的電子郵件，這都可以經過第三方公證看得到。

鄭文燦指出，一個（林智堅）先寫的論文，一個是（余正煌）先交的論文，大家很容易說一定是後交的抄襲前面的，但事實剛好不是這樣子，今天陳明通已經解謎、但也沒有說誰抄襲誰，認為2個人架構雖然有相似性，但問題意識不同、研究結論不同，各自有各自的價值。

最後，鄭文燦表示，一個在職研究生也許不是一百分，也許沒有辦法做全職研究者，但很努力完成論文，不應該在選舉上被完全扭曲、抹黑，這不是一個理性社會該有的公共討論方法，還是要回歸到論文形成過程。

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