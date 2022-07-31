陳明通聲明稱借林論文給余正煌參考 林智堅：完全不知情

民進黨桃園市長參選人林智堅（中）今在桃園市長鄭文燦（左）、立委鄭運鵬（右）陪同下召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/31 15:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波事件今又有新進展，林的論文指導教授、現任國安局長陳明通今發表聲明還稱自己，是「先修正」林的論文，「再交給」余正煌參考；對此林智堅下午召開記者會表示，對於自己的論文被參考完全不知情，對他來說陳明通的聲明是「水落石出、還我清白」。

林智堅自本月初被國民黨台北市議員王鴻薇指控，他的台大國發所論文與余正煌論文有高度雷同，話題延燒近一個月，仍未平息；余正煌本人自事件爆發則是均未公開露面，全權交由委任律師出面發表聲明、反擊林陣營說法。

陳明通繼日前發表約4000字聲明後，今又再發表近2000字聲明還原過程強調，是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考；重點是林、余兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，且各有其研究發現與價值，「沒有誰抄襲誰的問題」。

在陳明通發表聲明後，林智堅競選辦公室即在媒體群組發佈訊息表示，林智堅將於下午1點50分在民進黨桃園市黨部針對聲明回應，而桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬也提前到場，與林智堅密室闢談，導致記者會延後約15分鐘才召開。

林智堅說，陳明通的聲明證實，陳不僅交給余正煌，自己所知道的6份民調資料，也交給余，自己的設計研究初稿，對此林智堅強調，他不知道自己的研究初稿被交給余正煌，「藉由陳明通聲明，可以告訴大家，這一份論文我絕無抄襲」！

林智堅進一步說明，有很多媒體或網友質疑，如果自己沒有抄襲，是不是就是余正煌抄襲？他強調，自己不會輕易、隨意指控別人論文是不是抄襲，因為自己深受其害。

林智堅表示，過去花了很大人力、時間，想要找到證據跟社會大著說明，因此證據會說話是上週召開記者會主要原因、訴求，他也不會認為余先生是不是抄襲自己的論文，應該是由台大學術倫理審定委員會做公正、公平的判斷。

對於論文風波事件，林智堅也對母校中華大學、台大致歉，他表示，這件事是因為選舉才發生的爭議，抱歉讓學校、老師、同學產生許多困擾，也深深對於這件事件，自己很無奈、是好心予雷唚。

林智堅強調，余先生之所以比他先完成論文，是因為他有論文時間壓力，反之，自己因公務繁重，所以也花了很多時間在工作，雖然是一定要完成論文，但是是慢慢地完成，並重申，從陳明通今天的聲明，對他來說「是水落石出、還我清白，我沒有抄襲」。

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