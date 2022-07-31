桃園今增2258例本土個案 市府將視疫苗量開設接種站

桃市衛生局長王文彥表示，市府昨在全市29所國小開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，有1887名年滿6個月至5歲嬰幼兒接種，為降低嬰幼兒確診後重症的機率，鼓勵家長陪同尚未施打的嬰幼兒踴躍前往接種。（市府提供）

2022/07/31 15:15

〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增2258例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市府衛生局長王文彥表示，相較於昨天的2164例，桃園疫情單日上升4.34％，全國今天則較昨日下降2.11％，整體疫情仍是持平緩降；市府未來將視疫苗數量決定下一輪社區接種站施打時間，兼顧各年齡層民眾健康，提醒年滿50歲以上、接種第3劑已滿5個月的長者，可以把握機會接種第4劑，另尚未完成前3劑接種民眾，亦可前往合約院所預約疫苗接種施打。

王文彥說明，市府昨天全市12區29所國小開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，總共有1887名接種，推估應該是部分家長擔心接種後出現副作用、天氣炎熱、近期疫情趨緩等因素，導致接種情況不佳，因此再次呼籲，因應Omicron BA.5疫情已進入社區，加上目前正值暑假期間旅遊旺季，為降低嬰幼兒確診後重症的機率，鼓勵家長陪同尚未施打的嬰幼兒踴躍前往接種，目前可就近至合約院所施打，提高孩子的疫苗保護力。

王提及，接種疫苗後常見的副作用為接種部位疼痛、極罕見的心肌炎、心包膜炎，主要發生在接種後14天內，幼童接種疫苗後若發燒超過48小時、出現呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，家長應儘速帶幼童就醫釐清病因。

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桃園今天新增2258例本土確診個案，市府衛生局長王文彥除呼籲嬰幼兒應接種疫苗提高保護力，同時表示，市府未來將視疫苗數量決定下一輪社區接種站施打時間，以兼顧各年齡層市民的健康。（記者陳恩惠攝）

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