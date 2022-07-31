原民豐年祭藍、白牽手共舞 張、賴同籲：林智堅到台大說清楚
〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨、民眾黨桃園市長參選人張善正、賴香伶，今天出席桃園市楊梅區原住民族豐年祭活動時，在開幕儀式前的迎賓大會舞中攜手共舞，而針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，張、賴同時呼籲，盡速向台大審議委員會說清楚。
桃園市原住民族行政局是於今天在楊梅區埔心火車站後站廣場舉辦「Ho-Hai-Yang！啟動原心舞現楊梅」年度楊梅區原住民族豐年祭活動，張善正、賴香伶都有出席。
在迎賓大會舞中，張善正牽起賴香伶的手一起共舞，張善政表示，牽手共舞並不覺得尷尬，因為他非常尊重香伶委員，對於她過去替勞工講話、為勞工打拼非常欽佩，彼此互相尊重；提及跑行程是否有壓力，張回應，跑行程是瞭解地方和地方的人交朋友，剛開始有點辛苦，之後越跑越有心得、越愉快，辛苦的代價非常值得，跟在地人交好朋友是他非常大的希望。
張善政表示，針對論文事件，覺得林智堅和余正煌他們2位當事人最清楚其中的細節，鼓勵他們到台大審查會去講清楚其中的細節；雖然對手林智堅的競選團隊已經成形，他仍回應，「我們的團隊有我們的步調，我想我們團隊組好後會跟大家報告。」
賴香伶則說，林智堅雖然公布論文資料，但是被大家找到很多錯誤的地方，包括版本時間也不一樣，相信「誠實還是最好的解決方案」，到目前為止，大家提出的質疑並沒有聽到合理的解釋，甚至林還超譯自己過去的版本？這都是大家不能接受的，還是奉勸林市長，儘速就台大學術倫理審議委員會，應該親自去說明。資料在網路上，如果有人質疑變造，「你也應該揭示當年真正的版本」。
媒體詢問和張善政一起牽手跳原住民舞蹈是否尷尬，賴香伶表示不會尷尬，她說，原民活動已參加好多場次，對於不同族群之間，本來就是共融、和睦相處，「在此場合和張院長跳舞，他也很大方地牽我的手，大家都跳得很起勁，如果林智堅市長有來，我覺得我還是會牽起手」，大家在很多場合應將心比心，族群之間或是弱勢團體都盡全力來照顧、不分彼此，相信這是大家的共識。