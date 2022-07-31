原民豐年祭藍、白牽手共舞 張、賴同籲：林智堅到台大說清楚

國民黨桃園市長參選人張善政（左1）和民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左2）今天上午一起出席楊梅區原住民族豐年祭活動，並在迎賓大會舞中牽手共舞。（記者陳恩惠攝）

2022/07/31 14:04

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨、民眾黨桃園市長參選人張善正、賴香伶，今天出席桃園市楊梅區原住民族豐年祭活動時，在開幕儀式前的迎賓大會舞中攜手共舞，而針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，張、賴同時呼籲，盡速向台大審議委員會說清楚。

桃園市原住民族行政局是於今天在楊梅區埔心火車站後站廣場舉辦「Ho-Hai-Yang！啟動原心舞現楊梅」年度楊梅區原住民族豐年祭活動，張善正、賴香伶都有出席。

在迎賓大會舞中，張善正牽起賴香伶的手一起共舞，張善政表示，牽手共舞並不覺得尷尬，因為他非常尊重香伶委員，對於她過去替勞工講話、為勞工打拼非常欽佩，彼此互相尊重；提及跑行程是否有壓力，張回應，跑行程是瞭解地方和地方的人交朋友，剛開始有點辛苦，之後越跑越有心得、越愉快，辛苦的代價非常值得，跟在地人交好朋友是他非常大的希望。

張善政表示，針對論文事件，覺得林智堅和余正煌他們2位當事人最清楚其中的細節，鼓勵他們到台大審查會去講清楚其中的細節；雖然對手林智堅的競選團隊已經成形，他仍回應，「我們的團隊有我們的步調，我想我們團隊組好後會跟大家報告。」

賴香伶則說，林智堅雖然公布論文資料，但是被大家找到很多錯誤的地方，包括版本時間也不一樣，相信「誠實還是最好的解決方案」，到目前為止，大家提出的質疑並沒有聽到合理的解釋，甚至林還超譯自己過去的版本？這都是大家不能接受的，還是奉勸林市長，儘速就台大學術倫理審議委員會，應該親自去說明。資料在網路上，如果有人質疑變造，「你也應該揭示當年真正的版本」。

媒體詢問和張善政一起牽手跳原住民舞蹈是否尷尬，賴香伶表示不會尷尬，她說，原民活動已參加好多場次，對於不同族群之間，本來就是共融、和睦相處，「在此場合和張院長跳舞，他也很大方地牽我的手，大家都跳得很起勁，如果林智堅市長有來，我覺得我還是會牽起手」，大家在很多場合應將心比心，族群之間或是弱勢團體都盡全力來照顧、不分彼此，相信這是大家的共識。

國民黨桃園市長參選人張善政先行抵達楊梅區原住民族豐年祭活動後，立刻被安排參加迎賓大會舞。（記者陳恩惠攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左3）稍後抵達，國民長桃園市長張善政（左2）牽起賴的手一同共舞。（記者陳恩惠攝）

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