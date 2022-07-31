林智堅論文爭議 賴香伶嘆：沒有做到讓大家信任和釋疑的地方

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中） 出席「俊俊愛楊梅」特色美食回饋活動，與民眾互動送早餐。（記者李容萍攝）

2022/07/31 10:09

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續，林智堅昨日在臉書公布18頁致台大學術倫理審查會聲明以及提交的所有附件資料，但卻被質疑上傳和修正檔案的時間，是在今年7月20日製作，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今日在楊梅區對此抨擊，到目前看起來，林智堅沒有做到讓大家信任和釋疑的地方，很可惜。

賴香伶說，寫過論文的人都知道，當時上傳到國圖的資料，不管是書面或是電子檔，就是以那次為最基本，不會做任何更新，也不會接受被更新，林智堅論文出現這樣的變化，甚至有新的版本，這都要對外解釋清楚，論文風波走到現在，包含論文事件另名當事人余正煌所說的到底誰抄誰，或是用魚目混珠方式沒辦法取信於市民，彰顯誠實還是最好的解決方式和態度，到目前看起來沒有做到讓大家信任和釋疑的地方，很可惜。

另外，民進黨立委高嘉瑜日前因稱擔憂林智堅相關事件恐影響民進黨造成北北基桃竹選情「一屍五命」，此番言論被同黨批評。賴香伶指出，整個民進黨「全黨救一人」的狀況，引發內部高度焦慮，高嘉瑜說出部分實情，也是民進黨內敢言的性格，佩服她能在這麼重要時刻說真話，自己聲援她也是因為看到很多側翼攻擊，但認為不需要對一個說真話的政治人物攻擊與撻伐，站在女性從政者角度，不希望對高有這麼多指責與擠壓，甚至要把她壓下去，這是不好的政治風氣。

賴香伶強調，民眾要看清現在執政黨用欽點徵召方式找出參選人，可是蔡英文總統現在是要幫他（林智堅）背書嗎？鄭文燦市長是要幫他（林智堅）背書嗎？這些歷歷在目都是考驗民進黨是否堪得領導國家大政的政黨，作為在野黨監督或是挑戰市長執政的權力，就是希望台灣的政治可以越來越好。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左2） 出席「俊俊愛楊梅」特色美食回饋活動，與民眾互動送早餐。（記者李容萍攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中） 出席「俊俊愛楊梅」特色美食回饋活動，熱情與民眾打招呼。（記者李容萍攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左2） 出席「俊俊愛楊梅」特色美食回饋活動，與民眾互動送早餐。（記者李容萍攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）談林智堅論文資料，感嘆林沒有做到讓大家信任和適宜的地方，很可惜。（記者李容萍攝）

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