石門水庫秀巒壩首度評估降壩 北水局偕民間團體現勘

水利署北水局正思考評估降低改造壩體的可行性，日前並偕同各界關心拆壩、降壩議題的團體現勘討論，將持續收集各界意見，期讓評估結果更周全。（北水局提供）

2022/07/30 21:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕有鑑於石門水庫集水區攔砂壩的防淤功能逐漸遞減，加上有其他替代的防淤措施，水利署北區水資源局首度針對水庫最上游的秀巒攔砂壩，思考評估降低改造壩體的可行性，日前並偕同各界關心拆壩、降壩議題的團體現勘討論，將持續收集各界意見，期讓評估結果更周全。

新竹縣尖石鄉秀巒村民反映，希望北水局盡速和當地居民面對面，針對攔砂壩存廢相關議題召開協調會。對此，北水局副局長郭耀程回應，此案尚未定案，因各方有不同意見，為求審慎周全，會在評估有具體結果與共識即召開説明會，充分聽取地方意見，希望在地方支持下再進行。

郭耀程表示，防砂壩在石門水庫集水區扮演攔阻上游砂石進入庫區的角色，是石門水庫早期防止土砂進入水庫的策略之一，但攔砂壩容量有限，並沒有因為攔砂壩建立水庫就沒有淤積問題，而攔砂壩本身上游淤積後，河川的坡度變緩了，但下游高差變大，河川持續淘刷，必須經常出資經費進行維護，且外界常有攔砂壩破壞自然景觀及河川生態質疑。

郭耀程指出，近年石門水庫防淤技術逐步提升，包含水庫上游義興及羅浮清淤、水庫下游抽泥浚渫及排砂隧道水力排砂等工作執行成效明顯，但攔砂壩防淤功能已隨時間遞減，又有其他防淤措施可替代，因此北水局開始思考評估降低改造壩體的可行性。

郭耀程說，降壩須考量河川地域特性及水庫經營狀況，且各攔砂壩也有周邊保護目標及施工可行性等因素需衡量，因此非可通案性適用。評估秀巒壩降壩可行性為北水局首例，且尚未定案。去年該局已委託廠商進行降壩初步規劃，日前由社團法人社區大學全國促進會邀民間NPO組織現勘討論，未來將持續收集各界意見，期讓評估結果更為完整。

有鑑於石門水庫集水區攔砂壩的防淤功能逐漸遞減，加上有其他替代的防淤措施，水利署北區水資源局首度針對水庫最上游的秀巒攔砂壩，思考評估降低改造壩體的可行性。（北水局提供）

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