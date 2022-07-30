徐巧芯酸「自我發揮」標註 林智堅競辦：無視事證斷章取義

林智堅陣營以同時公布的另1份與指導教授陳明通討論研究架構的往來信件資料佐證，陳明通提及「請智堅市長在此基礎上進一步發揮」，研究計畫書檔案中的字句就是要求增補內容。 （林智堅競選辦公室提供）

2022/07/30 18:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今天在臉書公布提交台大學倫會附件資料，台北市議員徐巧芯打開2016年2月1日「研究計畫書草稿」附件，發現研究緣起處下方出現「請智堅自我發揮一下」9個紅字，質疑是否其他部分都是別人提供，這段才需要請林智堅自我發揮？林智堅陣營說說，這是有心人士無視事證斷章取義。

林智堅陣營下午發布新聞稿反駁，這是有心人士無視事證斷章取義、抹黑，並以同時公布的另1份2016年2月1日與指導教授陳明通討論研究架構的往來信件資料佐證，陳明通在信中提及「請智堅市長在此基礎上進一步發揮」，研究計畫書檔案中的字句就是要求增補內容。

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞說，研究計畫書草稿部分完成的段落，為林智堅與陳明通討論及修改後的成果，其他僅為標題範例及格式，絕非如有心人士謠言為代筆；黃韋鈞表示，日前林智堅就曾公開陳明通2016年2月1日的回信，信中提及附上他的修改及增補部分，並請林智堅在此基礎之上進一步發揮，信件文字和研究計畫書草稿內容「進一步發揮」邏輯與內容一致，也再次應證林智堅在2016年2月1日前就著手撰寫研究計畫，並和陳明通多次討論並修訂計畫內容。

林智堅公布的研究計畫草稿，其中研究緣起下方出現「請智堅智自我發揮一下」字句，台北市議員徐巧芯質疑是否其他部分都是別人提供，此段才需要請林自我發揮。 （擷取自徐巧芯臉書）

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