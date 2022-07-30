蒸汽小王子CK124駕到 富岡鐵道藝術節鐵道迷朝聖嗨翻

蒸汽火車CK124今從台鐵中壢車站出發開往富岡火車站，吸引許多鐵道迷朝聖。（記者許倬勛攝）

2022/07/30 17:41

〔記者許倬勛／桃園報導〕蒸汽火車來了！台灣鐵路管理局與桃園市政府合辦「富岡鐵道藝術節」，特別請出蒸汽火車頭「小王子」CK124，「嗚！嗚！」鳴笛聲從遠方響起，伴隨漫漫白煙緩慢駛入月台，鐵道迷大呼過癮。

CK124是1936到1943年由日本車輛株式會社製造的蒸汽機車頭，時速可達85公里，是台鐵支線用的蒸汽火車，載運量及噸位僅次於「國王」DT668，CK124因此被鐵道迷封為「王子」，早期常行駛於集集、淡水等支線，與DT668同樣是當時牽引貨物、運送煤炭的主力列車。

「王子」搖曳緩慢地從台鐵中壢火車站第三月台進站，南下北上兩側月台響起此起彼落的「喀擦」快門聲，不論起站中壢車站、終點站富岡車站或沿線平交道，都可見特地欣賞「王子」英姿的民眾。

今天下午1點，市長鄭文燦、台鐵局長杜微戴上列車長帽，在中壢站為CK124搖鈴啟程，開往富岡站，全程約16.6公里，「王子」下午1點30分準時駛進富岡站，鐵道迷夾道歡迎這台服役40多年的火車，掌聲與吶喊不斷。

為讓鐵道迷一睹「王子」丰采，台鐵開放機務段景觀台到今天下午5點，根據統計，約有3000多人次進出富岡站，創下今年最高旅客人數。

蒸汽火車CK124今從台鐵中壢車站出發開往富岡火車站，吸引許多鐵道迷朝聖。（記者許倬勛攝）

桃園市長鄭文燦搖鈴宣布火車出發。（記者許倬勛攝）

蒸汽火車CK124今從台鐵中壢車站出發開往富岡火車站，吸引許多鐵道迷朝聖。（記者許倬勛攝）

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