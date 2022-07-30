林智堅競總團隊出爐 鄭文燦任主委、鄭運鵬當總幹事

民進黨桃園市長參選人林智堅受訪時，公布競選團隊的架構。（記者謝武雄攝）

2022/07/30 13:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今參加蘆竹區公所活動，與市長鄭文燦、立委鄭運鵬合體，他也宣布競選團隊的架構，其中主任委員鄭文燦，總幹事鄭運鵬，立委黃世杰委員擔任政策召集人，前立委黃適卓擔任後援會總會長，南、北桃園競選總部執行總幹事分由立委湯蕙禎、前立委李鎮楠擔任。

鄭文燦說，目前林智堅有競選辦公室，也會成立南、北兩個競選總部，現在正在確認最後的地點，競選團隊會按部就班、步步為營，畢竟選舉是要成為改變城市正面力量，希望能達成無縫接軌，讓桃園再有一個黃金10年。

鄭運鵬也提到，黨部確認要提名林智堅，就已經形成鄭文燦、林智堅、鄭運鵬的鐵三角，這個鐵三角是從過去的輔選，到後來桃園跟新竹的建設，未來只有林智堅當選，鐵三角才會更成形，未來鄭文燦在中央、林智堅在桃園市長、他在國會裡面才能繼續合作，所以輔選的工作當然要他來接。

鄭運鵬也提到，第一波會公佈黨內在桃園先進，大家一起團隊來合作，接下來會結合社會的力量，下禮拜會公佈黨內幹部的初步架構，也會把競選的主軸和視覺系統來和大眾說明，所以一步一步就位，然後未來的速度會加快。

林智堅說，希望藉由這個競選團隊定位架構的完成，及早啟動各項選舉的工作，團隊會從下週就開始端出牛肉、推出政見，希望用政見政績，正向的來打這場選舉，把對手一開始負面選舉的文化推倒。

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