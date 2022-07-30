公布提交台大學論會資料 林智堅：我願意面對檢驗、請閱讀後再評斷
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續，他今在臉書公布18頁致台大學論會聲明以及提交的所有附件資料，包括陳明通投稿論文、林智堅研究大綱、研究計劃書草稿、與教授往來信件紀錄、口試申請紀錄、陳明通聲明等，請關心的朋友閱讀後再做評斷，並強調「研究的原創概念所代表的人格與誠信才是我最堅持的」。
林智堅指出，自召開論文說明記者會後，他一方面和律師準備向校方遞交的資料，一方面持續拜訪桃園地方行程，他知道很多支持者希望能夠有更多的說明，畢竟選舉期間有心人士斷章取義發言更易造成人心惶惶，因此他在跟律師討論後，決定公布所有遞交給台大學術倫理審查會的資料，「我願意面對檢驗，但也要爭取一個公平客觀的機會」。
林智堅指出，他向來秉持讓證據來說話原則，對於論文，他的立場就是「證明自己是原創絕無抄襲」，至於涉入此事的其他人，也必須「倚靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定」，他將立場和答辯寫在聲明書中，期待的是學倫會就「具有法律效益的公證資料」及他自己蒐集的「寫作歷程和檔案」進行調查與討論，而非在未開會前就受到外界的壓力及透過媒體放話且未審先判。
林智堅指出，他與所有學倫會的委員一樣想要守護台大校譽，因為他也是這所學校的一份子；而這份檔案中，他證明「做自己選舉的研究」、「使用自己當時參與的民調資料」、「和指導教授討論的研究大綱去分析數據得出結論」，且由法律公證資料證明雷同文字的出現是他的原創。
林智堅強調，他跟許多從職場返回校園的人一樣，盡力寫作完成論文，內容好壞可接受社會公評，但研究的原創概念所代表的人格與誠信才是他最堅持的。