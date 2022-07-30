公布提交台大學論會資料 林智堅：我願意面對檢驗、請閱讀後再評斷

林智堅與律師討論後決定公布所有遞交給台大學術倫理審查會的資料。（擷取自林智堅臉書）

2022/07/30 13:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續，他今在臉書公布18頁致台大學論會聲明以及提交的所有附件資料，包括陳明通投稿論文、林智堅研究大綱、研究計劃書草稿、與教授往來信件紀錄、口試申請紀錄、陳明通聲明等，請關心的朋友閱讀後再做評斷，並強調「研究的原創概念所代表的人格與誠信才是我最堅持的」。

林智堅指出，自召開論文說明記者會後，他一方面和律師準備向校方遞交的資料，一方面持續拜訪桃園地方行程，他知道很多支持者希望能夠有更多的說明，畢竟選舉期間有心人士斷章取義發言更易造成人心惶惶，因此他在跟律師討論後，決定公布所有遞交給台大學術倫理審查會的資料，「我願意面對檢驗，但也要爭取一個公平客觀的機會」。

林智堅指出，他向來秉持讓證據來說話原則，對於論文，他的立場就是「證明自己是原創絕無抄襲」，至於涉入此事的其他人，也必須「倚靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定」，他將立場和答辯寫在聲明書中，期待的是學倫會就「具有法律效益的公證資料」及他自己蒐集的「寫作歷程和檔案」進行調查與討論，而非在未開會前就受到外界的壓力及透過媒體放話且未審先判。

林智堅指出，他與所有學倫會的委員一樣想要守護台大校譽，因為他也是這所學校的一份子；而這份檔案中，他證明「做自己選舉的研究」、「使用自己當時參與的民調資料」、「和指導教授討論的研究大綱去分析數據得出結論」，且由法律公證資料證明雷同文字的出現是他的原創。

林智堅強調，他跟許多從職場返回校園的人一樣，盡力寫作完成論文，內容好壞可接受社會公評，但研究的原創概念所代表的人格與誠信才是他最堅持的。

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