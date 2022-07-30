逾4000人參加桃園區健走活動 參選人拉票積極選舉味濃

桃園區健走活動吸引超過4000人參加。（記者周敏鴻攝）

2022/07/30 11:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園區82個里、超過4000人上午齊聚南昌公園參加桃園區健走活動，除市長鄭文燦前來鼓勵民眾多多運動外，國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶，都與鄭文燦同站在高台上向民眾揮手致意，讓活動會場增添濃濃的選舉味。

上午豔陽高照，民眾或戴著帽子、或撐著陽傘，備齊了毛巾、礦泉水等物品，攜家帶眷前來參加桃園區健走活動，從南昌運動公園出發後，沿著桃林鐵路走到桃園煉油廠活動中心，全長約2公里，許多民眾開心直說：「因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，好久沒參加這麼多人的活動了，能到戶外健走流流汗，真的很開心！」

鄭文燦說，健走是最棒的運動，不僅能促進心肺功能，還能帶來健康、自信、歡喜。民眾健走除能看到桃林鐵路的路廊活化成果，也能「開箱」認識剛開發完成的南昌運動公園，7.6公頃的陸軍21砲指部舊營區內，保留530棵原有大樹、53棟舊營舍也有20棟將活化作為籃球館或桌球館等，盼讓民眾有更優質的運動空間。

參加健走活動的人數超過4000，活動會場因此成為市長與市議員參選人們爭取支持的重要舞台，其中張善政、賴香伶更與鄭文燦一同站在健走起點的高台上，幫民眾打氣，也為自己拉抬人氣。

桃園市長鄭文燦（後排右5）、國民黨桃園市長參選人張善政（後排左3）、民眾黨桃園市長參選人賴香伶（後排右3）同站在健走活動起點的高台上，向民眾揮手致意。（記者周敏鴻攝）

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