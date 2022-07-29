提升英語力！35位大學生帶70位中小學生玩學英語

在教育部、桃園市教育局和高雄市教育局等支持下，致理科技大學講座教授陳超明團隊培訓35位大學生，帶領70位來自桃園市和高雄市國中小學生，線上密集學習英語課程，今日舉行線上成果發表會。（圖由陳超明教授提供）

2022/07/29 20:26

〔記者林曉雲／台北報導〕大手牽小手一起玩學英語！在教育部、桃園市教育局、高雄市教育局及立委林岱樺等支持下，致理科技大學講座教授陳超明團隊培訓35位大學生，帶領桃園市和高雄市3年級至7年級的70名國中小學生，每天進行3段30分鐘線上一對一密集英語課程，以提升英語力，今日舉行線上成果發表會。

陳超明表示，「提昇國中小學生英語學習成效計畫」聯合暑期英語線上密集營，安排暑假4個星期進行線上1對1學習，以自學學習為目標，教學理念為「學會取代教完」，大學伴以簡易的發音小書，設計許多遊戲和活動，讓原本不喜歡英文的孩子可以在動手做之中，從自然發音開始，慢慢重拾對英文的興趣和自信心。

桃園市新坡國小學生劉宇軒第1週上課時，很害羞不想開鏡頭上課，但到了第4週，他已願意與大學伴進行全英語對談和拍攝影片，他說，上課時很輕鬆、沒有壓力，跟安親班的氣氛不一樣。

而為了追求每週5的「網紅秀影片」中有完美發音，小學伴與大學伴討論拍攝主題和擬稿，一次次拼音和拆音節等發音練習，錄製一次次影片，高雄市翁園國小學生陳子恩喜愛戰爭電影，在網紅秀中成為了電影「決戰中途島」預告片的小小配音員；高雄市中庄國小學生陳以婕可以用流利的英文進行天氣預報；桃園市迴龍國中小學生張庭榛則規劃桃園至高雄一日遊行程，扮起高雄行的英文導遊。

陳超明說，根據前測和後測、調查問卷的數據分析，參與的70位中小學學生，完成國小畢業英語能力的學生比例，從38％上升到63％，12位國小生已達到7年級英語水準（約是國中會考成績基礎級B級程度），95％小學伴認為自己「參加暑期班有讓英語進步」，99％小學伴表示「喜歡自己的大學伴」，93％小學伴「願意推薦學弟妹參加未來的暑期班」。

高雄市計畫總中心、中庄國小校長陳逸隆則說，大學伴悉心陪伴，讓孩子們在短短一個月有很大的成長。

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