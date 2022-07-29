桃園棒球場西曬 賴香伶：朱立倫欠桃園這筆帳必須算清楚

賴香伶說，當初朱立倫擔任桃園縣長時，希望棒球場大門可以面向大馬路而變更設計，導致下午的比賽嚴重受到西曬影響。（賴香伶辦公室提供）

2022/07/29 18:01

〔記者王千豪／台北報導〕新竹市立棒球場問題不斷，棒球場議題備受關注。台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶指出，關於棒球場，國民黨主席朱立倫在桃園也還有一筆帳沒算。賴香伶說，當初朱立倫擔任桃園縣長時，希望球場大門可以面向大馬路而變更設計，導致下午的比賽嚴重受到西曬影響。

賴香伶今天在臉書發文說，她參考棒球的最高殿堂MLB大聯盟，沒有一座大聯盟球場的面向是朝西，因為內野會面臨嚴重的西曬問題，這使下午開打的比賽，打者、主審與球評等都得被迫直視太陽，進場支持職棒的球迷，也因西曬導致觀賽品質下降。

她說，球場設計外野應該朝向東北或西南，這是棒球場設計的基本常識。根據當時報導，會做出這種荒謬變更設計的原因是：當時桃園縣長朱立倫希望大門可以面向大馬路而變更設計，造成了不可挽回的錯誤，簡直荒謬。

賴香伶指出，直到2020年，朱立倫仍不願承認錯誤。當他在臉書提及桃園棒球場是其擔任縣長任內興建，還說出被酸無妨，「看到場館使用率高」、「甚感欣慰」。對於這樣的說詞，顯然沒有把錯誤當作一回事。

賴香伶批評，因為外行領導內行的決策，使得一座耗費數億的球場有著無法改善的瑕疵。如果說新竹球場的問題人神共憤，但還有得修正，桃園球場方位的決策，至今無法解決。

賴香伶說，這些都是新竹市球場後，支持者與熱心球迷給她的資訊。桃園不需要朱立倫、民進黨桃園市長參選人林智堅這樣的市長，而朱立倫欠桃園的這筆帳，也必須算清楚。

賴香伶認為，在新竹球場球員受傷事件後，我們應該要以高標準重新檢視桃園球場等全國各運動場所，是否有缺失亟待改善，重點除了是：「不要讓球員比賽時因場地受傷」，也要重視運動員、場地工作人員的職場安全，並且提升球迷的觀賽品質，我們愛運動、希望運動員有好表現，政府花下資源就要能作到位，保證場地具有一定品質，才是民眾最關切的事。

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