老狗骨瘦如柴曝屍雨中還綁鐵鍊 好心人幫忙收屍火化反挨告

馬女事後留言為老狗抱不平，挨告加重誹謗罪獲不起訴。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/07/29 14:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕馬姓女子今年1月間從饒姓好友臉書得知有狗狗死亡，曝屍雨中、脖子鐵鍊還鍊著，找來龔姓寵物殯葬業者幫忙收屍，得知狗狗原飼主的母親是楊梅區里長，馬女事後到該里長臉書留言「這就是牠為您家守著旁邊雞鴨、忠誠一輩子的下場...」，馬、龔2人不只被告竊盜，馬女還多了1條加重誹謗罪，桃園地檢署檢察官均予以不起訴，且認為對於里長來說，此為可受公評之事。

對於被控竊盜及加重誹謗罪，馬女說，她在今年1月17日晚上得知有狗狗死亡訊息，隔天凌晨就趕往現場，抵達時狗狗已經過世，躺在地上無人聞問，脖子上的鐵鍊還鍊著，加上友人不願告知飼主住哪裡，她才想替飼主處理，並找來龔男替狗狗收屍。

馬女說，這該隻狗狗她並不陌生，常看好友分享牠的悲慘遭遇，得知原飼主母親還是里長，替狗狗收屍後遂在里長臉書留言「這是您家鍊養一輩子、卻不得善終的老黃狗吧？今天牠往生了，但您家只丟了塊破麻布在牠身上，就這樣讓牠曝屍淋了一整天的雨...」，目的只是想向里長表達何以對動物權益視而不見，也沒有改善飼養寵物的環境和方式，這樣要如何教育下一代。

檢方傳訊發布狗狗死訊的饒男作證，他證稱狗狗先前是綁在里長服務處，後來改到另一邊的樹下，當天中午他看到狗狗快不行了，下午再去看時已經往生，他才會拍照PO在臉書上，馬女是因無人替狗狗善後才會到場；原飼主也自承，狗狗已10多歲、瘦到看得到骨頭，右前腳還有腫瘤，發現狗狗不見前，覺得狗狗也快走了，並有殯葬業者後續火化的證據。

檢方認為，馬、龔2人是為了讓狗狗善終，並無竊盜主觀犯意，而里長屬於公務員，在地方上有一定的影響力，現今動保意識抬頭、逐漸受到重視，此應屬可受公評之事，且馬女留言內容非憑空需捏指摘，同樣難認有構成加重誹謗罪。

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