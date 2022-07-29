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    林智堅自述「好心被雷親」 張善政：到台大學倫會去說

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）出席「桃園市中央軍事院校校友會母親節表揚大會」。（記者周敏鴻攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）出席「桃園市中央軍事院校校友會母親節表揚大會」。（記者周敏鴻攝）

    2022/07/29 13:53

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政中午出席「桃園市中央軍事院校校友會母親節表揚大會」時，被媒體詢及民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件中自述「好心被雷親」、桃園市長鄭文燦批余正煌「過河拆橋」時有相關回應。

    張善政說，林智堅論文事件的相關論述，應光明正大地、磊落地直接到台灣大學的學術倫理審定委員會說明，「林智堅也好、陳明通也好，他們應該親自到台大的學術委員會去說明，這些資訊在外面說不好，讓委員會接受才是重點」。

    桃園市長鄭文燦上午陪同林智堅到龍元宮參拜，外界質疑行政不中立，張善政說，「不是一開始就這樣子嗎？」他已經習慣了，他也不會去計較這些，他只會繼續努力走自己的行程。

    張善政已與立法委員呂玉玲的兒子、參選桃園市議員的陳韋曄合照，照片還合成了桃園市議會議長邱奕勝，三人同框引起外界關注，呂玉玲昨天中午同場活動雖未與張善政碰面，但她致詞時強調，年底的選舉非常重要，希望大家全力支持國民黨提名的候選人，不管是市長、議員、里長，讓國民黨有力量來制衡現在的政府。

    對此，張善政說，國民黨的整合滿順利，黨內同志是否同台並不重要，而是實際的整合都已差不多了，讓他非常高興、非常樂觀。

    國民黨桃園市長參選人張善政（左3）出席「桃園市中央軍事院校校友會母親節表揚大會」。（記者周敏鴻攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（左3）出席「桃園市中央軍事院校校友會母親節表揚大會」。（記者周敏鴻攝）

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