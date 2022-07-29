提供民調資料給余正煌卻陷論文風波 林智堅無奈「好心予雷唚」

民進黨桃園市長參選人林智堅（左四）今與桃園市長鄭文燦（左三）赴桃園市龍潭區龍潭龍元宮參香祈福，並於會後接受媒體訪問。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/29 11:24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文風波，至今餘波盪漾，今天他至桃園市龍潭龍元宮參香祈福後受訪無奈稱，當時是指導老師陳明通說有同學論文卡關，由他提供民調資料，再由陳明通交給余正煌，他無奈表示，整件事情發展到這樣，對他來說是「好心予雷唚」（台語諺語，意即好心沒好報）！

林智堅自本月初被國民黨台北市議員王鴻薇指控，他的台大國發所論文與余正煌論文有高度雷同，話題延燒近一個月，仍未平息；余正煌本人自事件爆發則是均未公開露面，全權交由委任律師出面發表聲明、反擊林陣營說法。

林智堅今與桃園市長鄭文燦赴桃園市龍潭區龍潭龍元宮參香，會後面對媒體問及，昨天與總統蔡英文會面討論「換堅」？林智堅先反駁這是假議題，接著說明昨天是和鄭文燦就近期幾個議題向總統說明，總統認為論文事件要用證據向社會大眾說明。

至於人選調整，林智堅稱這是國民黨製造的假議題，就像籃球賽事上得分選手，往往都是被對手嚴加防守，甚至是會架拐子，希望得分選手能夠受傷下場，他認為桃園鄉親眼睛都是雪亮的，這是對手企圖製造假議題。

有關論文沒有抄襲的證據因年代久遠恐難以拼湊，林智堅強調一切沒有這個問題，並提及他上週日已和立委鄭運鵬、律師召開記者會，也把相關證據交由第三方做公正、也交由台大學倫會，他表示，讓證據說話是整件事情關鍵，只要學校有任何資料需要，都可以持續補充。

媒體追問，針對余正煌透過律師全面反駁，並稱學術抄襲就是抄襲，未來是否會想與余正煌對簿公堂？林智堅對此說明，自己的論文題目是用2014年選舉的民調資料，當時是出於善意，老師說有個同學論文卡關，希望可以分享資料，因此由他提供資料，再由陳明通老師交給「余先生」。

林無奈表示，整件事情發展到這樣，是大家所不樂見的，對他來說是「好心予雷唚」，更認為對手不應該無限上綱，如果大家認真看過這2本論文就可以發現，其實雷同的地方是在指導教授的研究設計跟架構之下所產生的。

媒體再問，倘若余正煌持續扣上抄襲帽子，會不會認為他的民調資料也是抄襲？林則表示，沒有看到余正煌這樣說，不會這樣假設；對於國民黨今又攻擊林智堅在中華大學的論文，是否認為國民黨持續在選戰潑髒水，林智堅表示這當然是潑髒水，他們現在提出的資料就是把舊的資料再說一次，他重申，這個是民眾所不樂見的，希望大家在這個事件上趕快停下來，趕快就選舉回歸正軌談政績、談政見。

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