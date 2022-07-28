桃園南區安家實物銀行搬新家 鄭文燦擔任一日友善店長

桃市南區安家實物銀行搬新家，市長鄭文燦（右1）擔任一日友善店長。（記者李容萍攝）

2022/07/28 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園市南區安家實物銀行」今（28）日搬新家，地點位在中壢區環北路、中壢區公所對面，備有食物、日用品及生鮮水果，其中「生鮮蔬果區」是由市內量販店及農業產銷班提供部分物資，另針對長期物資需求家戶，採「客製化」模式檢貨裝箱、宅配到府，讓有需求的家庭獲得及時幫助。桃園市長鄭文燦出席開幕茶會，並擔任安家實物銀行的友善店長，於收銀台服務家戶挑選及領用各種生活物資，並協助將待宅配寄送的物資裝箱，讓接受服務的家戶相當驚喜。

鄭文燦說，「安家」是希望讓有需求的家庭都能夠感受到安心，「實物」則是強調所提供的物資不限於食物，也包括清潔家用品、友善貼心的婦幼用品、營養補給品等，讓服務範圍更加廣泛，目前安家實物銀行物資領取採點數制，市府也提供愛心餐食券或實物代券，讓有需求的民眾透過多元方式獲得所需的食物或日用品。此外，市府也設置「做好事公益平台」，包括捐款、捐物、申請當志工及加入愛心餐食店家等四大服務功能，讓家戶24小時都能便利的發揮愛心、做好事。

鄭文燦提到，市府於南、北區各設置一家安家實物銀行總行，分別委託中華基督教救助協會及中華安得烈慈善協會提供服務；並運用14處家庭服務中心、4處身心障礙者社區資源中心、新住民家庭中心、原住民族家庭服務中心、法律扶助基金會桃園分會及觀音區公所等，共計設置23家社區分行。實物銀行除了不定期接收來自民間企業、團體或個人捐贈的民生物資，定期分配予各社區分行之外，也針對長期物資需求家戶採客製化模式檢貨裝箱，以宅配方式配送，每月平均宅配服務逾300戶物資。

另外，安家實物銀行也與市內量販店或大賣場合作，將即期食品運送至實物銀行保存，再提供給有需求的民眾，並結合轄內258家愛心餐飲業者、1530家超商及賣場，讓弱勢家庭可透過愛心餐食券或實物代券，以多元方式獲得便當、早餐、麵食或日用品等物資。

桃市南區安家實物銀行搬新家，市長鄭文燦（中）擔任一日友善店長。（記者李容萍攝）

「桃園市南區安家實物銀行」搬新家，地點位在中壢區公所對面。（記者李容萍攝）

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