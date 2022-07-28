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    桃園航空城產專區開標 7基地標出估可創5000工作機會

    桃園航空城優先產專區標售，9個基地共有7處基地標出，F基地流標、I基地廢標。（經發局提供）

    桃園航空城優先產專區標售，9個基地共有7處基地標出，F基地流標、I基地廢標。（經發局提供）

    2022/07/28 22:20

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園航空城優先產專區」標售案，今辦理價格標開標作業，9個基地共有7處基地標出，各1處流標、廢標，得標廠商包含統一超商、星宇航空、藥華醫藥、大樹醫藥及督洋生技、健策精密工業、中華貿易開發、力歐新能源等知名企業進駐，投資規模超過200億元。

    桃園航空城優先產專區共有52公頃土地，9處基地分別位於新街溪西側、埔心溪西側及南崁溪東側，招商以航空輔助、智慧車輛、國際物流、生物科技、綠色能源、雲端運算等6大重點產業，其中7個基地順利標出，預計可創造至少5千個工作機會。

    桃園市政府經濟發展局長郭裕信表示，尚未售出兩個基地，其中一塊面積約2360坪、另一塊則達到5萬7297坪，後續將辦理標售事宜，廠商可視實際需求投標；至於已標售基地，市府未來將扮演監督及協助角色，依土地標售契約及得標廠商承諾事項進行履約管理，以投資服務中心擔任單一窗口協助廠商儘早完成設廠。標售結果公布於桃園市政府地政局官網（http://land.tycg.gov.tw/）。

    郭裕信說，為帶動航空城產業群聚效應，本次招標採價格標納入投資計畫審查，投標廠商須提出投資計畫，經市府審查通過，始可完成決標，投資計畫書包含興建計畫、營運計畫、對桃園產業發展貢獻及須符合綠能低碳，如再生能源設置構想及綠建築規劃等，儲備桃園航空城機場經濟學能量，打造低碳樂活的都會新貌。

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