余正煌律師反嗆林智堅：不是抄余正煌 也是抄襲別的學者

余正煌透過委任律師發表聲明後，今天又透過律師說，「沒看過林智堅論文，因為懶得去看。」（余正煌律師提供）

2022/07/28 22:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，另名當事人余正煌的委任律師曾威凱今天說，林智堅「即使不是抄余正煌，也是抄襲別的學者」，他轉述余正煌說法，「沒看過林智堅論文，因為懶得去看」。林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞對此未正面回應，只說，林智堅從頭到尾都在為自己的清白辯護，說明自己的論文為原創，從未指控任何人抄襲。

律師曾威凱點出，余正煌與林智堅兩人論文中，有兩段關鍵段落文字完全雷同，他說，即使同一個指導教授也不會寫出一樣的文字，因此合理推論是一個人抄另一個人，而且余正煌在論文該段最後有註明是引用另兩位作者的研究內容、不是他自己的話，但林智堅的論文卻完全沒有引註出處。

「即使不是抄襲余正煌，也是抄襲別的學者的研究成果！」曾威凱說，如果林智堅這兩段文字是別的學者的研究成果，而他沒有做引註，去問即使是剛入學的研究生都會知道，這也算是抄襲，林智堅的論文是否有抄襲，必須由他自己解釋，但余正煌的論文很明確證明不是抄襲林智堅的。

針對林智堅競選團隊以余正煌論文出現3點突兀，自證沒有抄襲，余正煌的委任律師張祐齊轉述余正煌的說法指出，這部分（論文）是短時間完成，可能寫得不好，但沒辦法接受林智堅說他抄襲，拿論文找裡面瑕疵，都是沒有意義，「重點是論文是不是自己寫的」。

張祐齊說，余正煌認為，（林智堅）作為政治人物，連去台灣大學說明自己論文是不是抄襲都不敢去做，也沒有好再討論碩士是誰寫的問題。

余正煌更認為這是學術上問題，「你（林智堅）要選舉我沒有要選舉」，他討論的是法律問題跟學術問題，林智堅應該是跟他到台大針對這本論文處理，而不是用放話、影射方式說這論文是自己原創，如果是原創真金不怕火煉，到台大不管任何人審都會是原創。

張祐齊說，余正煌表示，面對這樣的事情是無妄之災，也沒想到這個論文，寫完5、6年會發生這樣的事情，他本身是個公務員，希望是回到平靜的生活，只能說是命中的一個劫數。余正煌還說，自己從來沒有看過林智堅論文，也不知道他論文最後寫什麼、完成什麼，到現在都沒看過，「因為也懶得去看，跟自己沒關係」。

對此，林智堅競辦發言人黃韋鈞回應，林智堅24日已公開提出經台北地方法院所屬公證人所公證證據，表明自己是發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，今天上午也具體列舉3項論文內文事證，證明自己的論文符合寫作邏輯，沒有抄襲。他重申，林智堅從頭到尾都在為自己的清白辯護，說明自己的論文為原創，從未指控任何人抄襲。

黃韋鈞也說，林智堅始終坦然面對檢視，但由於台灣大學社會科學院長蘇宏達「未審先判」言論，已顯示其心證早受污染，依法應迴避擔任學倫會召集人一職，無奈台大學術倫理審定委員會並未依《行政程序法》第33條要求蘇宏達迴避，未來律師團也會在收到公文後提出覆決，期盼台大學倫會能依「先程序後實體」原則，化解外界對於學倫會疑慮，回歸學術專業，以期進行公正、公平審理。

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