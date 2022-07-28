婦人午睡後尋找女兒 推開鄰居門驚見她遭性侵

湯男藉口邀身心障礙女鄰居進門並性侵，被法院依乘機性交罪判刑3年10月。（資料照）

2022/07/28 16:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市湯姓男子見有身心障礙的鄰居女子獨自徘徊，藉口將她邀進住處脫衣性侵，女子母親有看到女兒走進湯男住處，前往尋人並自行推開未上鎖大門，當場目睹湯男性侵女兒畫面，女子母親瞬間爆氣飆罵湯男「你在幹什麼」，音量大到連路邊監視器都錄到，湯男近日被依乘機性交罪判處3年10月徒刑。

已經當阿公的湯男與被害女子是多年鄰居，女子常會到其住處與小孩玩耍，她都喊湯男「阿伯」，2020年12月間湯男見女子獨自在外徘徊，竟然大起色慾，揮手邀女子到家中玩，卻在客廳將女子衣褲脫下性侵，而女子母親午覺醒來要找女兒，有看到女兒進到湯男住處，返家穿了背心就前往找人，沒想到自行打開湯男住處未上鎖大門，竟目睹湯男性侵女兒畫面，湯男連忙抓著褲頭逃跑。

女子媽媽出庭詳細描述當天狀況，女子亦證稱，當天阿伯揮手要她進屋，她走進去後就被脫下衣褲，過程中她感到很不舒服，後來媽媽進來看到她的衣褲被脫掉，她有跟媽媽說湯男做了什麼事。

法官認為女子、女子母親與湯男是多年鄰居，且女子常會前往湯男住處與小孩玩耍，應無誣陷湯男之必要，另勘驗監視器畫面，湯男有示意要女子進屋，沒多久女子媽媽出現找人，進入湯男住處時接連詢問「你在幹什麼」、「褲子都脫下來了」等語，音量之大連路邊監視器都錄得到聲音，且湯男當下並未反駁、自清，女子及女子母親說法堪以採信。

審酌湯男為逞一己色慾，利用女子心智缺陷、不知抗拒機會對她性交，嚴重戕害女子身心健康，惡性甚鉅且犯後否認，未曾與女子達成和解，也未有一句道歉，犯後態度非佳，依乘機性交罪判處他3年10月徒刑。

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