為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    婦人午睡後尋找女兒 推開鄰居門驚見她遭性侵

    湯男藉口邀身心障礙女鄰居進門並性侵，被法院依乘機性交罪判刑3年10月。（資料照）

    湯男藉口邀身心障礙女鄰居進門並性侵，被法院依乘機性交罪判刑3年10月。（資料照）

    2022/07/28 16:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市湯姓男子見有身心障礙的鄰居女子獨自徘徊，藉口將她邀進住處脫衣性侵，女子母親有看到女兒走進湯男住處，前往尋人並自行推開未上鎖大門，當場目睹湯男性侵女兒畫面，女子母親瞬間爆氣飆罵湯男「你在幹什麼」，音量大到連路邊監視器都錄到，湯男近日被依乘機性交罪判處3年10月徒刑。

    已經當阿公的湯男與被害女子是多年鄰居，女子常會到其住處與小孩玩耍，她都喊湯男「阿伯」，2020年12月間湯男見女子獨自在外徘徊，竟然大起色慾，揮手邀女子到家中玩，卻在客廳將女子衣褲脫下性侵，而女子母親午覺醒來要找女兒，有看到女兒進到湯男住處，返家穿了背心就前往找人，沒想到自行打開湯男住處未上鎖大門，竟目睹湯男性侵女兒畫面，湯男連忙抓著褲頭逃跑。

    女子媽媽出庭詳細描述當天狀況，女子亦證稱，當天阿伯揮手要她進屋，她走進去後就被脫下衣褲，過程中她感到很不舒服，後來媽媽進來看到她的衣褲被脫掉，她有跟媽媽說湯男做了什麼事。

    法官認為女子、女子母親與湯男是多年鄰居，且女子常會前往湯男住處與小孩玩耍，應無誣陷湯男之必要，另勘驗監視器畫面，湯男有示意要女子進屋，沒多久女子媽媽出現找人，進入湯男住處時接連詢問「你在幹什麼」、「褲子都脫下來了」等語，音量之大連路邊監視器都錄得到聲音，且湯男當下並未反駁、自清，女子及女子母親說法堪以採信。

    審酌湯男為逞一己色慾，利用女子心智缺陷、不知抗拒機會對她性交，嚴重戕害女子身心健康，惡性甚鉅且犯後否認，未曾與女子達成和解，也未有一句道歉，犯後態度非佳，依乘機性交罪判處他3年10月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    合球國手是性侵犯！與室友KTV「撿屍」輪流性侵
    2022/07/28 10:26

    合球國手是性侵犯！與室友KTV「撿屍」輪流性侵
    性侵78歲阿嬤無法充血 35歲舉弱男改逼口交
    2022/07/26 13:53

    性侵78歲阿嬤無法充血 35歲舉弱男改逼口交

    板南線科技廊帶 核心萬坪莊園系列
    惡男假借按摩 拐身障女到公廁性侵
    2019/12/04 23:12

    惡男假借按摩 拐身障女到公廁性侵

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播