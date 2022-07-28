致學倫會聲明全文 林智堅：我比任何人更在乎我的人格和名譽

民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照，本報合成）

2022/07/28 15:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文風波，今早除由委任律師黃帝穎、競選總部發言人黃韋鈞，回應台大駁回蘇宏達迴避一事，林陣營也公布18頁林智堅致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明，除了以五大部分說明論文寫作歷程、比對分析，林智堅更在文末強調「我比任何人更在乎我的人格和名譽」。

林智堅聲明中感謝學倫會給他說明的機會，分別就「林智堅的碩士論文寫作歷程」、「余正煌的碩士論文寫作歷程」、「林智堅與余正煌的碩士論文比對分析」，說明他論文的原創性及推測為何與余正煌論文有部分雷同的原因，另就「林智堅與余正煌的碩士論文寫作邏輯分析」提出相關疑點，最後針對「林智堅的碩論與陳明通老師、楊喜慧投稿期刊的比對」做比對和說明。

林智堅在聲明中提及，從其所陳述的事實，「可以說明我沒有抄襲余同學的論文。至於為何兩人研究設計的寫作有高度雷同，我的說明僅能就自己的部分自證清白；亦請學倫委員會的先進，參考陳明通老師的公開說法及聲明」，並於文末強調，7年半前他有幸被新竹市民肯定、成為新竹市長，但他仍不放棄學習機會，想透過台大國發所課程及老師的指導，精進在政治領域的能力及視野，「同時身為一位被外界稱為年輕世代的縣市首長，我比任何人更在乎我的人格和名譽」。

林智堅致台大學術倫理審定委員會聲明全文

林陣營也公布18頁林智堅致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明，除了以五大部分說明論文寫作歷程、比對分析，林智堅更在文末強調「我比任何人更在乎我的人格和名譽」。（林智堅競選辦公室提供）

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