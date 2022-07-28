天道盟正義會份子押人拘禁、凌虐 被警方逮回送辦

警方查獲羅姓男子等人持有的刀械。（警方提供）

2022/07/28 14:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市羅姓男子是天道盟正義會份子，2020年7月間，他因旗下成員與江姓被害有債務糾紛，就找人以借錢為由，將被害人誘騙出門，再押人拘禁、毆打凌虐，再逼迫對方簽下本票，已被警方依違反組織犯罪防制條例送辦。

警方說，羅男行徑囂張，同年9月間，他又認為陳姓被害人在外面亂說話，就率人前往被害人經營的洗車場，砸店砸車，還毆打被害人。因選舉將屆，警方長期蒐證後，執行「全國同步掃黑專案行動」，並結合「除暴專案」、「查緝賭博專案」時，一舉查緝羅男等9人送辦。

另，桃園警分局也查獲南崁幫分子邱姓男子等5人送辦，警方說，邱男與一處檳榔攤業者有嫌隙，今年1月間，他率眾分持球棒、鐵棒等，砸毀檳榔攤，讓業者很長一段時間都無法營業，邱男等人到案後，同樣依違反組織犯罪防制條例被送辦。

至於竹聯幫信堂的劉姓男子，吸收成員擔任詐騙集團車手，其中鄭姓被害人今年4月間，被劉男等人偽裝成地檢署人員詐騙190萬元後，車手拿到錢後卻未依規定上繳，就被劉男等人率眾埋伏，將車手押到山區毆打，警方逮回劉男等5人後，除依違反組織防制條例將他們送辦外，也要追究他們的詐欺罪責。

警方查獲羅姓男子等人持有的刀械。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法