林智堅論文事件 張善政：欽佩余正煌說實話勇氣

國民黨桃園市長參選人張善政受訪時，針對對手論文事件發表看法。（記者謝武雄攝）

2022/07/28 14:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件另位主角「余正煌」發表聲明強調絕無抄襲；對此，國民黨桃園市長參選人張善政今接受媒體訪問時表示，林智堅的指導教授陳明通，還是國安局長，是余的直屬長官，余正煌願發表聲明且參加審議，他非常欽佩余的勇氣；也呼籲2024讓民進黨下台，給正直公務員合理發展平台。

張善政說，林智堅的論文事件，已經超過單一論文抄襲、不抄襲層次，他看到的是政治力來干預學術倫理、社會的誠信價值被破壞，社會互信的破產；而教育是國家百年大計，結果卻看到民進黨這些政客這樣子操縱教育價值，這樣下去國家是沒有未來的。

張善政強調，不只是他，任何一個關心國家發展的人都應該站出來講話、譴責，社會不容許民進黨的政客對於學術價值，對於培養下一代子孫教育體系，做這種體制上的破壞，也不容許民進黨對對社會誠信原則做這樣破壞，他的初衷就這麼簡單。

對於記者問到，余正煌是因基層調查員，他說論文絕無抄襲，對余的前途是否受到影響，會不會被追殺；張善政說，陳明通就是余正煌直屬長官，在民進黨現在這種執政氛圍下，余正煌很可能會受到影響；只是在這樣情況下，余正煌還會站出來講話，讓他更為欽佩；民眾要考慮2024年是不是應該換人執政，讓這種正直的公務人員將來可以順順利利的發展他的公務生涯。

對於記者問及民進黨指控國民黨干擾論文事件；張善政說，現在是民進黨執政，國民黨怎麼干擾，他實在不懂，如果林智堅、陳明通兩人光明磊落，就放心去出席台大審查會，不用躲躲藏藏，好像給人家感覺心裡面有一些不能夠講出來的祕密。

張善政說，他也是台大校友，甚至在台大任教多年，所以對於林智堅論文事件非常的關心，他很關心母校，也對台大有信心，也期待它能夠做出符合台大教授、校友們期待的選擇，維護台大聲譽，畢竟台大是國家學術尊嚴最重要的灘頭堡，這個時候他相信台大會守住。

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