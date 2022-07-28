3男持鎮暴槍連轟保時捷6槍 桃警1小時逮人今送辦

白色保時捷轎車被鎮暴槍掃射，其中3發鋼珠彈貫穿後座車窗、1發卡入玻璃。（記者李容萍翻攝）

2022/07/28 14:19

〔記者李容萍／桃園報導〕一輛停在桃園市平鎮區東豐路的白色保時捷轎車，27日傍晚被人持鎮暴槍開6發鋼珠彈槍擊，其中3發鋼珠彈貫穿後座車窗、1發卡入玻璃，由於事發地點距離平鎮區市議員參選人陳羽凡服務處不到100公尺，引起平鎮警方重視，經調閱監視器於1小時火速逮捕文姓男子等3人，並在文男友人家中起出犯案用的鎮暴槍2把，今天上午訊後將文男3人依恐嚇、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，詹姓保時捷女車主從事房仲業，因近日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在家隔離，改由其從事裝修工程的丈夫代為出面處理；警方獲報除派員到場採證，也立即成立專案小組，現場勘查該車左後車窗及左側車身板金分別有4處及2處毀損痕跡。另擴大調閱監視器，掌握犯案車輛，於1小時內在平鎮區中豐路南勢二段攔截圍捕文姓男子（36歲）及許男（20歲）、林男（24歲）2名同夥。

文男向警方供稱，他與該輛白色保時捷轎車於上週發生行車糾紛，當時記下車號，3天前從友人得知該車停在東豐路口，透過之前網購購買2把鎮暴槍和鋼珠彈，夥同友人前往開槍洩憤。

詹女丈夫事後想起，上週開車曾與一輛轎車差一點發生擦撞，他認為未擦撞未理會就離去，未料引起對方不滿開槍；而街坊鄰居得知開槍男子全部落網都鬆了一口氣，但也議論網購輕易購得的鎮暴槍子彈滿街飛，鋼珠彈雖不是火藥，但發射竟能射穿轎車玻璃，直覺對人體還是有一定的殺傷力，認為應該構成槍砲彈藥刀械管制條例的罪，才能以儆效尤。

只因行車糾紛竟當街開槍毀損車窗，平鎮警方1小時內逮捕3嫌。（記者李容萍翻攝）

白色保時捷轎車被鎮暴槍掃射。（記者李容萍翻攝）

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