房客輕生害屋價暴跌138萬餘元 父親繼承遺產須賠償

房客輕生屋價暴跌138萬餘元，法院判繼承遺產的父親得賠償房價損失。（資料照）

2022/07/28 13:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕40歲王姓男子與杜姓女友口角後，在桃園市租屋處陽台輕生亡，導致房屋成了凶宅，房價從427萬減損剩289萬元，屋主向王男父親及杜女求償，桃園地院法官認為，王父為王男的繼承人，王男輕生導致房價減損，應於繼承遺產範圍內給付屋主138萬2500元，至於杜女無從預料王男有自殺之舉判免賠。

王男與杜女以每月1萬4000元在桃園市租屋同住，租屋契約由杜女與屋主簽訂，租期從2020年5月17日到隔年5月16日，入住才5個月王男就在陽台輕生亡；屋主主張，王男行為導致房子成了凶宅，除了繼承財產的王父，杜女為租屋人且與王男同住，對王男輕生有未盡善良管理人注意義務情形，因此對王父及杜女求償房價損失。

判決指出，王男輕生使房屋成了一般社會觀念的凶宅，且民眾對於凶宅仍多存有嫌惡、畏懼心理，當會影響市場交易價值，經囑託雙方同意的全國不動產估價事務所鑑定結果，房屋價值為427萬1000元，發生輕生案後的價格為288萬8500元，房價減損138萬2500元。

判決指出，王男行為與房價減損具有因果關係，王父為王男繼承人，應於繼承遺產範圍內給付屋主138萬2500元，至於杜女當時縱有與王男口角並於隔天返回自家，此屬男女朋友爭吵後冷靜方式的常態，難認她有何未盡對王男注意義務的情形，也無從預料王男真有輕生之舉，屋主對其求償為無理由。

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