漢光演習》心戰無人機首亮相 空投傳單對敵「攻心」

無人機於空中拋下傳單。（記者涂鉅旻攝）

2022/07/28 12:16

〔記者涂鉅旻／桃園報導〕國防部「漢光38號」實兵演訓進入第四天課目，各作戰區除了陸續實施反登陸作戰操演之外，第三作戰區亦納編心戰部隊，協同裝甲584旅協力執行反擊作戰任務，其中，新型心戰作業車配屬的心戰無人機首度亮相，並撒下多張傳單，欲達對敵「攻心」之效。

第三作戰區表示，今日仍持續進行「聯合國土防衛作戰」演練，而國防部心理作戰大隊結合漢光演習時機，首次將政戰專業部隊，配屬第三作戰區裝甲584旅，協力執行反擊作戰任務，藉此務實驗證國軍心戰專業效能，展現政戰專業部隊有效支援軍事作戰任務的能量。

配屬於第三作戰區的心戰特遣隊，納編具備文宣、影音、資訊、網路、播音等專長人員，並出動心戰作業車、機動廣播車、喊話車等，除了安排584旅旅長登車錄製信心喊話影片，向我軍打氣之外，心戰喊話車更播送戰車發動機聲響，意圖混淆敵軍。

由於「資訊戰」於現代戰爭之中扮演要角，因此國軍亦測試廣播「蓋台」方式，宣揚國軍戰果；最多可裝載500張傳單的旋翼無人機，亦起飛於空中拋下大量傳單。

第三作戰區表示，現代戰爭型態已非傳統單一的作戰模式，採取認知作戰、假訊息傳播、謠言傳散等多元手法結合作戰攻勢，已成為不容忽視的戰略作為，不僅能瓦解敵心防意志，深化敵戰場恐懼，更能大幅降低人員武器的戰損危害，有效達成預期作戰目標，形成「不戰而屈人之兵」之奇效。

官兵操作旋翼無人機。（記者涂鉅旻攝）

國軍新型心戰喊話車首度參與漢光演習。（記者涂鉅旻攝）

官兵進行廣播「蓋台」測試。（記者涂鉅旻攝）

584旅旅長錄製心戰影片。（記者涂鉅旻攝）

官兵於心戰作業車前商討任務。（記者涂鉅旻攝）

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