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    桃園大溪紀念鳳飛飛系列活動開跑 鳳飛飛繪本搶先看

    桃園大溪紀念鳳飛飛系列活動，即日起至9月28日於大嵙崁故事館推出「大河與小飛繪本的誕生特展」。（記者李容萍攝）

    桃園大溪紀念鳳飛飛系列活動，即日起至9月28日於大嵙崁故事館推出「大河與小飛繪本的誕生特展」。（記者李容萍攝）

    2022/07/27 22:54

    〔記者李容萍／桃園報導〕已故「帽子歌后」鳳飛飛，1953年8月20日出生於桃園大溪，是「大溪的女兒」，財團法人大嵙崁文教基金會受市府委託，在8月20日鳳飛飛生日前夕舉辦理系列紀念活動，首檔「大河與小飛繪本的誕生特展」介紹國內首本描繪鳳飛飛生命故事的繪本誕生秘辛，即日起至9月28日於大嵙崁故事館展出，《大河與小飛》同時拍攝成為動畫片，將於8月20日鳳姐69歲冥誕當天舉辦前導片分享特映會。

    桃園市長鄭文燦今（27）日下午出席「探索鳳時代，風飛雲歸來」紀念鳳飛飛系列活動宣傳會表示，由大溪警察宿舍修復活化設置的鳳飛飛紀念館於今年1月開館，感謝文化部給予補助支持，文化部補助526萬元，加上地方自籌款，市府投入共926萬元，正進行優化鳳飛飛故事館硬體設備，並將《大河與小飛》繪本拍攝成為動畫片。此外，大嵙崁文教基金會也籌劃拍攝《我的鳳時代》紀錄片，呈現鳳飛飛的生命歷程，帶領大家看見大溪地方的記憶。

    大嵙崁文教基金會執行長李世明表示，基金會邀請如果兒童劇團於7月30日、8月13日、8月28日、桃媽田野工作室於8月6日、8月7日、8月14日、8月27日舉辦親子說故事活動，採網路報名、免費入場，每場次限15組，參加者可獲得《大河與小飛》文創紀念品。

    另外，壓軸活動8月20日從下午2點30分至晚上6點安排《我在鳳時代》紀錄片暨大河與小飛動畫前導片分享特映會、想念飛飛踩街活動，以及鳳飛飛紀念音樂會，相關活動可至基金會官網查詢。

    桃園大溪紀念鳳飛飛系列活動開跑，市長鄭文燦（右1）等人參觀鳳飛飛首本繪本。（記者李容萍攝）

    桃園大溪紀念鳳飛飛系列活動開跑，市長鄭文燦（右1）等人參觀鳳飛飛首本繪本。（記者李容萍攝）

    大溪在地月眉笛鼓樂團，擔綱紀念鳳飛飛系列活動暖場演出。（記者李容萍攝）

    大溪在地月眉笛鼓樂團，擔綱紀念鳳飛飛系列活動暖場演出。（記者李容萍攝）

    今年初開館的桃園大溪鳳飛飛故事館。（記者李容萍攝）

    今年初開館的桃園大溪鳳飛飛故事館。（記者李容萍攝）

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