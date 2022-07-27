活化大溪傘儲庫營區 三元市民活動中心明年2月完工

桃市府活化大溪傘儲庫營區辦理興建「三元市民活動中心」完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

2022/07/27 22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府考量大溪員樹林地區缺乏活動空間，且閒置的傘儲庫營區坐落於住宅區，經與國防部軍備局協調撥用，針對傘儲庫營區土地分3期進行建設，繼都發局完成第1期景觀改善工程後，第2期工程由大溪區公所以總經費4418萬，將營區內原有的餐廳、倉庫、辦公室等3棟建築加以活化，分別改建為三元市民活動中心、微型運動中心、管理室及公共廁所，後續體育局也研議在微型運動中心加入IT SPORT的概念，搭配數位地墊、射箭、划船、拳擊等，讓大家充分享受運動樂趣，預計明年2月完工。

桃園市長鄭文燦今（27）日下午出席「三元市民活動中心興建暨周邊環境修繕工程動土典禮儀式」時表示，市府與國防部為夥伴關係，三元市民活動中心基地位於傘儲庫營區，過去為傘兵後勤單位，雖然閒置但深具改造價值，然而過程中歷經波折，一度被指定為文化資產，經市府與國防部軍備局協商，決議將原2.6公頃營區土地分割，並撥用0.8401公頃，讓市府得以「修舊如舊」的方式，興建三元市民活動中心，讓舊營區轉化為新的活動空間；另有1.7599公頃閒置宿舍土地，則分別保留給軍方職務宿舍及市府使用。

大溪區長陳聖義說明，三元市民活動中心陸續進行3期建設。第1期由市府都發局辦理園區內景觀工程，整理營區內地坪、施作人行步道、設置澆灌系統並更新既有傘徽；第2期由大溪區公所進行3棟建物活化及環境重塑，規劃市民集會場所、會議室、展覽場地、韻律教室、桌球練習場地、傘兵故事展示區、廁所及辦公室等空間；此外，文化資產保存廊道將作為歷史廊道，讓市民朋友了解營區及傘兵的故事歷史，傳承傘儲庫營區的精神及記憶。

包括國防部前副部長蒲澤春上將、國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處副處長張亦侖、立法委員趙正宇、市議員李柏坊等人均出席動土儀式。

桃園市長鄭文燦（中）等人出席活化大溪傘儲庫營區辦理興建「三元市民活動中心」動土典禮。（記者李容萍攝）

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