桃園YouBike使用突破5700萬人次 至六月底已建置390站

桃園YouBike累計突破5700萬人次使用，平均月使用量約80萬次。（記者謝武雄攝）

2022/07/27 20:25

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府公共自行車租賃系統（YouBike），第1期工程於2017年5月建置完成，設130處租賃站、2800輛單車，預計第2期擴大建置將至11月期滿，屆時將建置完成407站。截至6月底已建置390站、提供超過1萬輛單車，至今累計使用人數突破5700萬人次，到期後營運將以每年招標方式委外經營，到達使用年限後會轉換為2.0設施。

市長鄭文燦今主持市政會議，聽取交通局「本市公共自行車租賃系統建置及營運成果報告」，目前已經建置390站，預計再投入2000萬元，11月可達到407站目標，為鼓勵企業捐贈建置YouBike場站，更提供場站命名權，共同合作提高服務能量，迄今已受理18件捐贈案件。

鄭文燦也提到，YouBike已累計突破5700萬人次使用，平均月使用量約80萬次，以學生族群使用最多，為提高轉乘成效，30分鐘內10元租金由市府補貼，一年約補助9600萬元，其中9成都是屬於30分鐘內免費騎乘優惠。

交通局副局長王旭斌表示，第1期市府以大眾運輸場站、轉乘及通勤節點為主，建置186站；第2期自2018年3月起擴大建置，將租賃區域向外延伸，以串聯活動節點、平衡區域發展為主軸，將休憩節點、自行車道、高使用場站、公共工程使用等納入考量。

另市府於2018年6月1日起提供公共自行車第三人責任保險，最高200萬元的理賠保障；另為符合設備使用年限及縮短汰換時程，第2期契約將於11月17日屆期後，之後將以每年一約方式換約，直到現有1.0系統達到設備使用年限後，即可轉換為2.0或更高級的系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法