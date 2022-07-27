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    首頁　>　桃園市

    桃園升格至今改善逾23公里步道 耗資近6.2億

    桃園市升格後致力於步道修繕，至今已完成29條，圖為虎頭山步道工程。（記者謝武雄攝）

    桃園市升格後致力於步道修繕，至今已完成29條，圖為虎頭山步道工程。（記者謝武雄攝）

    2022/07/27 20:02

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府升格後，針對全市山岳、丘陵、海濱步道進行改善，至今已發包33件、完工29件，總經費近6.2億元，改善步道長度達23餘公里，其中，龍潭大池改善吊橋、環湖步道就耗資1.14億元，大池景觀吊橋採拱型、斜張複合式結構，不僅提升橋下水域活動空間，發展多元水域活動，也營造全齡友善步道設施環境。

    副市長高安邦今主持市政會議，聽取觀光旅遊局「桃園步道建設—休閒遊憩新亮點」專題報告後表示，觀旅局持續盤點、並修復各步道，設置公廁、休憩點等設施，目前完成桃園、觀音、新屋、楊梅、龍潭、大溪、復興等7個行政區、29條步道，另4條施工中；步道環境完善後，除方便遊客使用，也透過在地行銷帶動地方觀光。

    觀光旅遊局副局長王振鴻也說明相關成果，除龍潭區觀光大池環湖步道外，龍潭石門山步道改善步道鋪面、入口階梯及周邊設施；楊梅秀才、保甲與福人等三條步道，則是透過改善動線、指標與環境。

    桃園區虎頭山全齡友善步道為連接既有步道網路，建構環形步道系統；觀音濱海遊憩區串聯白沙岬燈塔園區、觀音文化園區及濱海遊憩區等，串聯遊憩據點；新屋則是濱海綠色廊道改善防汛道路，提供更加單車騎乘環境。

    王振鴻也提到，大溪、復興則以串聯在地景點為目的，大溪有慈湖步道、牛角湳埤公園、百吉休閒步道、大嵙崁環線步道及崖線步道；復興包含蝙蝠洞步道、觀音洞步道、角板山行館園區、小烏來森呼吸步道、拉拉山巴陵隧道等。

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