砰！女房仲保時捷連挨6槍 桃園市議員參選人嚇到
2022/07/27 19:21
首次上稿 18:30
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更新時間 19:21
〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區議員參選人陳羽凡的服務處外今天下午5時許突傳槍響，不明歹徒朝停放在服務處外100公尺的保時捷開6槍，其中2發子彈貫穿後座車窗、1發卡入玻璃，另2發卡在車門鈑金內，平鎮警方初步鑑識為鋼珠彈，調閱監視器積極緝凶中。
警方到場勘驗，遭開槍的車輛為保時捷麥肯，要價至少400萬元，循車牌聯繫上住在附近的詹姓女車主，詹女從事房仲業，自稱最近確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），3天前就將車輛停放在此，不知是有人惡作劇還是刻意所為，她也不認識陳羽凡、未有特定支持參選人，只覺「倒楣透頂」。
平鎮警方調查，歹徒是開車到案發地點後搖窗射擊，目前已鎖定犯案車輛車牌緝凶，通知開槍者到案說明。
車主與陳羽凡都因確診隔離
陳羽凡說，服務處地點位於平鎮區東豐路與福壽路口，平時也會將車輛停放在服務處斜對面的白線上，但她日前不巧也確診，在家隔離，她不認識挨槍的車主，只知道平時未與人結仇，懷疑是誤擊，呼籲警方迅速將歹徒繩之以法。
陳羽凡說，她在參選前在大學教書，並未積極參與其他事業，投入選舉後的生活更是單純，也未與人有金錢糾紛，但正值選舉期間，難免感到詫異、恐怖，希望警方儘速還原事件真相。
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