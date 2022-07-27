砰！女房仲保時捷連挨6槍 桃園市議員參選人嚇到

國民黨籍桃園市議員參選人陳羽凡服務處外一輛保時捷遭不名人士連開6槍。（記者許倬勛翻攝）

2022/07/27 19:21

首次上稿 18:30

更新時間 19:21

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區議員參選人陳羽凡的服務處外今天下午5時許突傳槍響，不明歹徒朝停放在服務處外100公尺的保時捷開6槍，其中2發子彈貫穿後座車窗、1發卡入玻璃，另2發卡在車門鈑金內，平鎮警方初步鑑識為鋼珠彈，調閱監視器積極緝凶中。

警方到場勘驗，遭開槍的車輛為保時捷麥肯，要價至少400萬元，循車牌聯繫上住在附近的詹姓女車主，詹女從事房仲業，自稱最近確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），3天前就將車輛停放在此，不知是有人惡作劇還是刻意所為，她也不認識陳羽凡、未有特定支持參選人，只覺「倒楣透頂」。

平鎮警方調查，歹徒是開車到案發地點後搖窗射擊，目前已鎖定犯案車輛車牌緝凶，通知開槍者到案說明。

車主與陳羽凡都因確診隔離

陳羽凡說，服務處地點位於平鎮區東豐路與福壽路口，平時也會將車輛停放在服務處斜對面的白線上，但她日前不巧也確診，在家隔離，她不認識挨槍的車主，只知道平時未與人結仇，懷疑是誤擊，呼籲警方迅速將歹徒繩之以法。

陳羽凡說，她在參選前在大學教書，並未積極參與其他事業，投入選舉後的生活更是單純，也未與人有金錢糾紛，但正值選舉期間，難免感到詫異、恐怖，希望警方儘速還原事件真相。

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國民黨籍桃園市議員參選人陳羽凡服務處外一輛保時捷遭不名人士連開6槍。（記者許倬勛翻攝）

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