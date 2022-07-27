桃園航空城、勞檢處簽署安全伙伴宣言 誓言「零職災」

勞動檢查處處、航空城工程處簽署安全伙伴宣言，誓言達到「零職災」目標，會後並與市長鄭文燦等人合影。（記者謝武雄攝）

2022/07/27 18:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕鑑於大型工程公安事件不斷，為確保桃園航空城公共安全品質，市府勞動檢查處處、航空城工程處今在市長鄭文燦等官員見證下，簽署安全伙伴宣言，誓言為公共安全把關，共同推動災害預防計畫，達到「零職災」為目標。

簽約儀式是在下午3點30分於府綜合會議廳舉行，由勞動檢查處處長李賢祥及航空城工程處處長徐世正代表雙方簽約，勞動局長吳宏國、工務局長賴宇亭及行工程工程承包廠商都到場。

鄭文燦表示，桃園航空城開發面積計畫總面積1756公頃，包含市府第一期發展區1190公頃（蛋白區）及海軍基地及周邊地區566公頃（蛋黃區），總工程經費約581億元，已於今年1月開工，整個公共工程分10標案進行，兩單位簽署安全伙伴宣言後，將訂定作業標準、推動緊急事故支援，協助強化施工安全降低作業風險，打造友善、安全、健康的勞動環境。

鄭文燦也提到，為有效管理10個工區，即時掌握工區施工進度及公共工程品質，市府引入智慧化工地管理系統，透過網路即時將施工影像及環境監控數值等資訊彙整進入管理系統，並成立「戰情中心」進行統一管理，預定8月底完成設置，提供預防性輔導與監督，有效防杜工安意外發生，並確保工區及周邊環境整潔。

勞動檢查處處、航空城工程處簽署安全伙伴宣言，誓言達到「零職災」目標，會後並與市長鄭文燦等人合影。（記者謝武雄攝）

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