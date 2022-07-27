余正煌聲明未抄襲 張善政：民眾心中那把尺更有判斷依據

張善政（中）說，隨著余正煌的聲明出來，慢慢讓論文的事情變得更明顯，讓民眾心中的那把尺更有判斷依據，林智堅本人應該把全盤的細節都講清楚。（記者周敏鴻攝）

2022/07/27 17:22

〔記者施曉光／台北報導〕調查局幹員余正煌被指涉與民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲有關，他今天聲明「未有任何抄襲情事」，對此，國民黨桃園市長參選人張善政說，今天余正煌已經出來發表聲明，他一直在講，「政治人物的誠信比學問重要」，希望民眾心中自己要有一把尺。

張善政說，隨著余正煌的聲明出來，以及其他一些細節慢慢地透露，都已經慢慢讓論文的事情變得更明顯，讓民眾心中的那把尺更有判斷依據，林智堅本人應該把全盤的細節都講清楚，才是對他最好的事情。

有關傳聞綠營有人主張「換堅」，張善政說，這是民進黨內部的事情，對於這種猜測的事情，他不做評論。

至於新竹棒球場的爭議，張善政說，現在球場已經變成這個樣子，林智堅道歉也沒有用，畢竟林智堅的戶籍已經遷離新竹市，在桃園選市長，因此，林智堅現在沒有任何身分說「抱歉」或是「負起責任」，而且他覺得，林智堅再怎麼講都沒有用，只希望林智堅與新竹市政府討論如何彌補，多聽球迷與球員意見，不必再道歉了，因為道歉100遍也沒有用！

對於自己昨晚在臉書稱職棒球員林哲瑄為「旅長」，引起球迷質疑，張善政說，這件事情他要向不只是球員，還有所有大眾說聲「抱歉」，並祝林哲瑄儘快康復。

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