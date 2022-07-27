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    首頁　>　桃園市

    「裕和社區」逢雨必淹 桃市府提短、中、長期改善方案

    7月5日強降雨，桃園區裕和社區淹水嚴重。（市議員李光達提供）

    7月5日強降雨，桃園區裕和社區淹水嚴重。（市議員李光達提供）

    2022/07/27 17:37

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市今年7月5日降下暴雷雨，其中桃園區時雨量高達71毫米，位於桃園區裕和街的「裕和社區」大淹水，市議員李光達今在議會專案報告要求水務局提出改善方案；水務局長劉振宇表示，會以疏濬、水門管控、道路集水設施改善、加大排水斷面等方案改善。

    劉振宇說，7月5日的強降雨，桃園區時雨量達71毫米，降雨頻率已逾5年重現期距，超過道路側溝保護標準，另水閘門未能及時啟閉，亦為淹水原因，短期已責成農委會農水署桃園農田水利管理處（桃管處）訂立水閘門啟閉操作人員名冊，並建立水閘門遠端電子操作及監控系統。

    中期則請桃園區公所於8月開始，於中山公路沿線增設格柵並同時將側進式格柵改成直落式格柵，加強中山路沿線側溝排水系統功能，減少地表逕流匯入裕和街，長期會請桃管處改善裕和街水利溝渠，加大排水斷面，以改善淹水情況。

    李光達提到，「裕和社區」本來就是易淹水地區，以往曾經淹水高度超過50公分領到政府淹水補償，追究原因主要是省道台一線高低差達1.5公尺，裕和社區位處低點，因此除裕和街及其巷弄外，連相連的中山路1288巷、190巷、292巷都是逢暴雨即淹水，淹水水流甚至波及住家。

    7月5日強降雨，桃園區裕和社區淹水嚴重。（市議員李光達提供）

    7月5日強降雨，桃園區裕和社區淹水嚴重。（市議員李光達提供）

    7月5日強降雨，桃園區裕和社區淹水嚴重。（市議員李光達提供）

    7月5日強降雨，桃園區裕和社區淹水嚴重。（市議員李光達提供）

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