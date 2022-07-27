桃市商業會力挺 林智堅：延續鄭文燦五星施政 桃園持續大步向前

民進黨桃園市長參選人林智堅（左2）、桃園市長鄭文燦（中）出席桃園市商業會會員代表大會，受到會員代表熱情歡迎。（記者李容萍攝）

2022/07/27 16:43

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今（27）日出席桃園市商業會會員代表大會，市長鄭文燦在主持市政會議後也到場參加，林、鄭2人不僅私下交耳說話，會後也亦步亦趨，象徵提攜之情，受到全場會員代表熱情歡迎，現場高喊「五星市長交棒五星市長」、「凍蒜」聲不斷。林智堅感謝鄭文燦及每位會員代表對桃園商業產業的支持與貢獻，因為大家的用心和努力，一起撐起台灣的經濟，他強調，當選後一定會延續鄭文燦的五星級施政，讓桃園持續大步向前。

林智堅說，桃園在鄭文燦的領導下，許多重大建設，不管是未來的鐵路地下化，或是現在已經在進行的捷運、航空城、亞洲矽谷等，這都影響桃園未來50年甚至100年的發展，在他擔任新竹市長期間，也和鄭文燦在市政上有很多交流，尤其在產業投資的部分，都共同期待透過桃竹科技廊帶，串聯整個台灣經濟的發展。

林智堅提到，桃園市商業會已經成立70多年，是政府推動政策的好夥伴，尤其近幾年在鄭文燦的執政之下，桃園成長快速，人口從2014年至今成長21萬人，平均年齡40歲，桃園產業投資額最高，人口成長也最多，加上製造業前500大公司，有3分之1生產基地在桃園，這些條件讓桃園成為台商回流，企業擴大投資的首選，他非常感謝鄭文燦及商業會所有成員對桃園的用心付出，期盼未來在當選後，能夠有更多台灣半導體的產業投資桃園。

鄭文燦表示，疫情收斂後，桃園搶先做旅遊業振興方案，今年市府對接中央專案、款項達13億元，讓商圈、百貨飲食、百工百業恢復信心，桃竹竹是全台人口最年輕城市、也是人口正成長城市，注重產業、商業、就業、文化、教育、環境，吸引年輕人選擇定居。

桃園市商業會會員代表大會及新任理監事改選，由現任理事長蘇旭志主持，最後會員投票選出現任監事會召集人陳進法當選新任理事長，桃園市公寓大廈管理維護商業同業公會前理事長范揚淇當選監事會召集人。

民進黨桃園市長參選人林智堅（左2）、桃園市長鄭文燦（中）出席桃園市商業會會員代表大會，受到會員代表熱情歡迎。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（左）、民進黨桃園市長參選人林智堅（右）出席桃園市商業會會員代表大會，不斷交耳交換意見。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅（後右2）致詞感謝桃園市長鄭文燦（前右1）對桃園的用心付出。（記者李容萍攝）

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