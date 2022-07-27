余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦：從未指責任何人抄襲

余正煌今天發出聲明強調「未有任何抄襲之情事」；民進黨桃園市長參選人林智堅競選辦公室回應，林智堅從未指責任何人有抄襲的情況。圖為林智堅今天上午出席桃園市商業會會員代表大會。（林智堅競選辦公室提供）

2022/07/27 15:18

〔記者余瑞仁、謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控碩士論文涉嫌抄襲自台大國發所碩士生余正煌，余正煌今天發出聲明強調「未有任何抄襲之情事」；對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，林智堅自始至終都是在捍衛自己的論文絕無抄襲，並沒有指責任何人有抄襲的情況。

黃韋鈞表示，林智堅已委由黃帝穎律師提出台北地院所屬公證人的公證書相關資料，親自提出具有法律效力的實質證據，證明自己的清白。

黃韋鈞說，陳明通教授上週的聲明也清楚表示：「林余二位都沒有抄襲的動機，這些相似與我的教學及指導學生論文寫作有關。」無奈國民黨仍不斷胡亂抹黑，施壓中華大學及台灣大學，干擾學術自主；同時還向台大檢舉余正煌，甚至公器私用，濫用立委職權要施壓調查站。

黃韋鈞也呼籲國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關，並期待台大社科院學倫會能秉持公正、公平的原則，完成相關案件的審定，還給林智堅清白。

桃園市政府發言人詹賀舜轉述市長鄭文燦說法指出，外界的各種說法太多了，應該回到論文形成過程，林智堅親自提出具有法律效力實質證據，期待台大社科院學術倫理委員會能秉持客觀公正的原則處理此案。

桃園市長鄭文燦表示，外界的各種說法太多了，應該回到論文形成過程。（記者謝武雄攝）

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