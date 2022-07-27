桃園警養線民抓通緝犯 卻反遭偷個資盜刷信用卡

桃園市中壢警分局劉姓警員養線民抓通緝犯，卻糗遭線民取得其個資後向銀行客服變更信用卡聯繫電話，之後被盜刷信用卡，遭銀行控告幫助詐欺。（記者余瑞仁攝）

2022/07/27 15:16

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警中壢分局劉姓警員透過線民配合抓到通緝犯，豈料自己的身分證、信用卡個資被線民取得還遭盜刷，反被銀行控告幫助詐欺，桃園地檢署調查出烏龍案情，今天將劉員予以不起訴處分。

46歲劉姓警員被發卡銀行指控，其明知身分證與信用卡是個人重要證件及理財工具，卻於去年1月20日前的不詳時間，將證件與信用卡交給林姓女子和蔡姓男子（均另案起訴），經蔡男聯繫銀行客服中心變更信用卡聯絡電話，隨後於同月20日於網路電商平台和實體店面刷卡消費8萬餘元，最後有2萬7千餘元完成交易，為幫助詐欺。

檢方調查時，劉員否認幫助盜刷，強調自己曾為了抓通緝犯，而與林女、蔡男合作過，但線民報酬都是給現金或轉帳支付，不知道信用卡為何會被蔡男盜刷，而且被盜刷當日他一接到銀行通知就立即停用信用卡；蔡男應訊雖坦承曾聯絡銀行客服變更劉員信用卡的聯絡電話，但對劉員個資來源卻避重就輕，無法清楚交代。

檢方認為，劉員若真有幫助詐欺犯意，照常理只要將信用卡號、到期日及安全碼告知林、蔡即可，無須提供身分證給蔡男變更聯絡電話，而3人間建立有LINE群組，也未見討論過盜刷行為等；而盜刷案發生前，林女、蔡男曾到劉員任職的派出所與劉碰面，不排除劉員個資是當時以不詳方式取得，因此認定劉員是證件與信用卡資料被盜，而遭盜刷，並無幫助詐欺犯意。

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