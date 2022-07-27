缺席台大學倫會 林智堅：證據經法院公證 期待公平公正審定

民進黨桃園市長參選人林智堅（右1）出席桃園市商業會會員代表大會。（記者李容萍攝）

2022/07/27 14:42

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今（27）日上午出席桃園市商業會會員代表大會，被問及為何不親自向台大學術倫理審定委員會說明？林智堅說，他已經把相關資料、證據準備完成，也送到台大學倫會，該相關資料、證據並且經過法院公證，他期待學倫會能公正、公平審定。

不過，就在林智堅與隨後蒞會的桃園市長鄭文燦分別步出會場時，國民黨中壢區市議員參選人謝克洋在場外以麥克風隔空怒嗆，高喊「林智堅為何不去論文審定委員會，是不是心虛」，「為何寧願改行程」、「新竹球場未驗收卻啟用、鄭文燦還敢幫林智堅輔選？」警方為避免衝突以人牆隔開，林、鄭2人隨即驅車離去，未正面回應。

國民黨台南市長參選人謝龍介侄子謝克洋受訪表示，林智堅在富邦悍將林哲瑄受傷後曾說要一肩扛，但沒細說如何一肩扛？林哲瑄奮勇一撲在球迷面前展現球技，受傷後球迷心都碎了，林智堅卻在球場還未驗收前就啟用，這是不對行為。

謝克洋還說，林智堅說責任一肩扛，卻說得不清不楚，他會力行「抓堅日記」，只要林智堅在南桃園活動一天，他一定都會去把大家的質疑大聲說出來，但林從來不敢與他正面對決，「沒關係，我會繼續問，看他何時要回應。」

民進黨桃園市長參選人林智堅出席桃園市商業會會員代表大會，場外國民黨籍市議員參選人謝克洋（中）隔空透過麥克風怒嗆。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅（右2）出席桃園市商業會會員代表大會，受到與會者熱情歡迎，並要求拍照合影和簽名。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅（右2）出席桃園市商業會會員代表大會，受到與會者熱情觀歡迎，並要求拍照合影和簽名。（記者李容萍攝）

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