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    首頁　>　桃園市

    台鐵桃園站冷氣故障 今提前進場維修朝縮短工期方向努力

    桃園火車站代理站長黃智郁向賴香伶說明，空調系統故障改善情形。（賴香伶總部提供）

    桃園火車站代理站長黃智郁向賴香伶說明，空調系統故障改善情形。（賴香伶總部提供）

    2022/07/27 14:58

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決台鐵桃園站冷氣問題，立委賴香伶今邀台鐵局長杜微到場，杜微提到，原本8月1日進場施工，已提前至今天進場，對於150天工期，已要求廠商盡量縮短工期，並加裝大型水冷扇及排風系統為候車大廳降溫。

    賴香伶是在桃園區市議員參選人黃成峻陪同下二度前往桃園火車站了解大廳空調故障維修進度；賴香伶說，14日第一次會勘，如今過了兩個禮拜，今天再來車站就是了解這段期間台鐵是否有實質改善方案。

    賴香伶說，一行人早上10點來會勘，才在大廳待一下就揮汗如雨，可想而知在這環境空間的乘客和工作人員是相當辛苦，而在14日第一次會勘要求縮短工期、改善替代的水冷扇，最後是屋頂通風改善。

    桃園站代理站長黃智郁說，改善工程期程問題與廠商討論後，廠商同意縮短到150天，此外冰水主機是客製化訂做產品，製作完成到交貨需要90天，所以工期只能縮短150天無法再減，不過廠商已經提早四天進場施工，水冷扇部分，已再調來一部，短期還會加裝兩部大型水冷扇，屋頂排風扇部分則還要評估電源，如可以負荷才會再做。

    杜微表示，工程已經開工，短期內會改善水冷扇、吊扇和氣簾裝設，未來會加強預防性保養、整檢、督導考核，避免再發生類似狀況。

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