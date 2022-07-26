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    首頁　>　桃園市

    評張善政「想蹭又蹭錯」 楊家俍：政治人物應適可而止

    楊家俍（左）談張善政想蹭又蹭錯，認為政治人物要蹭熱度應適可而止，右為民進黨桃園市長參選人林智堅。（取材楊家俍臉書）

    楊家俍（左）談張善政想蹭又蹭錯，認為政治人物要蹭熱度應適可而止，右為民進黨桃園市長參選人林智堅。（取材楊家俍臉書）

    2022/07/26 23:34

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（26）日晚間在臉書評論新竹棒球場爭議時，也祝福受傷的職棒好手林哲瑄，卻誤稱林哲瑄「旅長」，隨後已刪文重發，仍引球迷怒轟。身兼桃園市棒球委員會主委的桃園市議員楊家俍感慨說，政治人物要蹭熱度，應該適可而止。

    新竹棒球場重建啟用後爭議不斷，富邦悍將外野手林哲瑄23日在比賽中飛撲接球，造成左肩撞擊地面傷，經檢查確定是左肩關節唇破裂，可能需要開刀。國民黨桃園市長參選人張善政今晚在臉書評論新竹棒球場爭議時，也為林哲瑄祝福，卻稱林「旅長」，張善政臉書稍早已刪除原文並重新發出，但仍引發球迷炸鍋。也是現任桃園市棒球委員會主任委員的桃園市議員楊家俍晚間感慨表示，政治人物要蹭熱度，應該適可而止，張善政就是想蹭但又蹭錯，對林哲瑄很失禮，也是最不好的示範，難怪球迷晚間封張為「張善蹭」。

    楊家俍說，林哲瑄的綽號實際上是「釣蝦」，但張善政誤將網友暗諷林哲瑄霸凌隊友的「旅長」稱呼，當作林哲瑄的綽號發文，實在很失禮也很諷刺，他認為張善政平常不關心棒球，到選舉才來講，這也打動不了不棒球迷；他認為新竹棒球場沒蓋好，林智堅也道歉了，球員受傷也應該要去關心，但絕對不是像張善政平常不關心，選舉到了才來蹭熱度，甚至把對手球迷反諷選手的稱號拿出來講，這種不做功課實在丟臉。

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