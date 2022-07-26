為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    熱死了！桃園老街溪魚群高溫暴斃 清出500公斤魚屍

    桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

    桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

    2022/07/26 19:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕天氣炎熱，近日沒有降雨溪水的水位降低、流量較少，桃園市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段，出現大量魚群暴斃，河面漂浮大片死魚，散發陣陣魚腥惡臭，讓沿線居民受不了，苦不堪言，市議員參選人黃崇真接獲居民陳情，連絡市府水務局派員清除魚屍約達500公斤，研判是天氣炎熱高溫，造成魚群水中缺氧。

    水務局河岸地工程管理科長高啓洲指出，接獲老街溪魚群暴斃通報後，派員清理已清除約1000條死魚、約500公斤，這幾天會持續排員巡查並立即清除魚屍；根據以往經驗，只要夏天氣溫飆高，河川及大排等都有可能出現死魚，去年夏天包含老街溪、南崁溪及茄苳溪等都有類似案例。

    高啓洲說，夏天炎熱，都會發生魚群暴斃事件，主要是河川水深不夠，水務局近年進行河川河道整理，盡量透過工法挖出深潭，或做護岸工程，將礫石採斜坡式堆積，營造深水區域，避免河川高溫曝曬，造成魚群水中缺氧暴斃，保護河川魚類生態。

    黃崇真也說，出現死魚的流域位處中壢鬧區，附近都是住家，且鄰近環北路上還有很多商家，死魚的問題會影響店家和住戶的日常生活，若未能及時處理，爆出環境衛生安全問題更令人擔憂。雖然水務局有派員初步處理，但是死魚數量仍然龐大，部分魚屍仍未清除乾淨。

    桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

    桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

    桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

    桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

    桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

    桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播