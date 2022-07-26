熱死了！桃園老街溪魚群高溫暴斃 清出500公斤魚屍

桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

2022/07/26 19:03

〔記者李容萍／桃園報導〕天氣炎熱，近日沒有降雨溪水的水位降低、流量較少，桃園市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段，出現大量魚群暴斃，河面漂浮大片死魚，散發陣陣魚腥惡臭，讓沿線居民受不了，苦不堪言，市議員參選人黃崇真接獲居民陳情，連絡市府水務局派員清除魚屍約達500公斤，研判是天氣炎熱高溫，造成魚群水中缺氧。

水務局河岸地工程管理科長高啓洲指出，接獲老街溪魚群暴斃通報後，派員清理已清除約1000條死魚、約500公斤，這幾天會持續排員巡查並立即清除魚屍；根據以往經驗，只要夏天氣溫飆高，河川及大排等都有可能出現死魚，去年夏天包含老街溪、南崁溪及茄苳溪等都有類似案例。

高啓洲說，夏天炎熱，都會發生魚群暴斃事件，主要是河川水深不夠，水務局近年進行河川河道整理，盡量透過工法挖出深潭，或做護岸工程，將礫石採斜坡式堆積，營造深水區域，避免河川高溫曝曬，造成魚群水中缺氧暴斃，保護河川魚類生態。

黃崇真也說，出現死魚的流域位處中壢鬧區，附近都是住家，且鄰近環北路上還有很多商家，死魚的問題會影響店家和住戶的日常生活，若未能及時處理，爆出環境衛生安全問題更令人擔憂。雖然水務局有派員初步處理，但是死魚數量仍然龐大，部分魚屍仍未清除乾淨。

桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

桃市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段出現大量魚群暴斃，水務局派員清除魚屍。（記者李容萍攝）

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