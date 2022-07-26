2車競速撞進圍觀群眾釀2死3傷 陪同飆車者因這原因被重判

洪、邱2人於台66快速道路桃園觀音段競速，洪男失控撞進路邊圍觀群眾造成2死3傷。（資料照）

2022/07/26 16:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕洪姓、邱姓男子於台66線快速道路桃園觀音段飆車競速，洪男失控撞進路邊圍觀群眾造成2死3傷，桃園地院今天依共同犯妨害公眾往來安全致人於死罪宣判，失控撞擊的洪男被判5年2月，一同競速的邱男因案發後即離開現場，警詢時一度稱「路過」，也未與被害人達成和解，被判較重7年6月，另宣告沒收未扣案洪男BMW車輛或追徵其價額。

其中27歲劉姓死者母親向洪、邱2人提出民事求償，法官認為劉男將車停在快速道路旁且下車觀看，應自負20%過失責任，扣除已領取的強制責任險，今年5月判決洪、邱2人應連帶賠償劉母247萬元。

2021年9月17日凌晨0點38分，洪男駕駛BMW與邱男於台66線觀音段競速，洪男突然失控撞進路邊4車、5人，劉男及36歲童姓男子送醫不治，另3人受傷，肇禍的洪男僅有輕傷，當場被警方逮捕，警方循監視器找到一同競速的邱男到案，他坦承有與洪男競速，但洪男故意將車輛防滑循跡系統關閉釀禍，他也沒擋住行徑路線，死亡車禍與他無關，但2人都被起訴。

洪、邱2人於審理中均坦承客觀事實，法官經勘驗路口監視器畫面，認為2人在事發路段併排高速競駛，對車輛操控增添困難與穩定度，也造成同路段用路人安全，經計算當時還有10多輛車通過，勘認2人行為對往來交通安全造成相當程度危險，競速與後續撞擊路邊人、車亦有因果關係，洪、邱2人所為涉犯共同犯妨害公眾往來安全致人於死及過失傷害罪，從一重依前者論處。

審酌洪男競速行為嚴重罔顧公眾往來安全、導致2人死亡，讓家屬終身傷痛難癒，造成社會大眾對用路安全恐慌，惟其犯後託友人報案並留於現場等待警方、協助救護，始終坦承犯行、當庭向被害人家屬致歉，盡力與其中劉男家屬達成和解並賠償損失。另名死者童男部分，因洪男暫無資力賠償，雙方對賠償金額無共識而未和解，依共同犯妨害公眾往來安全致人於死罪判處5年2月。

同案的邱男於洪男撞擊後即離開現場，經警方通知才到案，且於警詢之初辯稱只是路過，直到第2次警詢才坦承，但仍否認自己有任何過失，迄今未與被害人家屬達成和解，判處他7年6月徒刑。

洪男當時於案發後被移送偵辦。（資料照）

洪、邱2人於台66快速道路桃園觀音段競速，洪男失控撞進路邊圍觀群眾造成2死3傷。（資料照）

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