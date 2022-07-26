參訪「壢小故事森林」 林智堅：政府跟點燈人照亮城市每個角落

民進黨桃園市長參選人林智堅（中1）參訪中壢區壢小故事森林館。（記者李容萍攝）

2022/07/26 15:31

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今（26日）參訪由百年老宿舍修復活化的城市故事館「壢小故事森林」，他表示，自己過去在新竹市長任內推動許多歷史建築指定與古蹟修復，如今參訪壢小故事森林的成功案例，未來若當選桃園市長，一定會持續推動的社區關懷與親子教育服務，讓愛的力量得以擴散，為需要的人點一盞燈，照亮城市的每個角落，照顧更多弱勢的人。

林智堅由承接管理的財團法人桃園市真善美社會福利基金會執行董事胡川安、故事館館長陳俊有陪同介紹，「壢小故事森林」以「打造一個有愛的文化館」推展文化平權為目標，園區清潔聘用憨兒組成的「工作家務隊」進行維護管理，來到這裡不只能感受日式建築的古文化氣息，更能與心智障礙者「無礙」的面對面，感受公益的氛圍。

林智堅表示，「壢小故事森林」的場館原先為中壢國小教職員宿舍，之後登錄為桃園市歷史建築，全區3棟建築包含雙併、單棟日式宿舍及連棟式磚造建築，今年起委由真善美基金會營運，推動親子教育、期望帶動地方文化發展。他盛讚真善美基金會近年來對於憨兒照顧的使命令人感動，雖然辛苦，卻是甜蜜的負擔。他也邀請大家一同到場館來消費，讓點點滴滴的消費都轉換成照顧的力量。

林智堅提到，再進步的城市，都有光照不進去的角落，這些角落都需要有人去點一盞燈，真善美基金會扮演的就是點燈人的角色，他希望政府的力量可以跟點燈人一起進到黑暗角落，讓各個角落都能被看見，過去8年他在新竹完成了許多歷史建築登錄及古蹟修復，後續的經營跟管理才是最大的挑戰。今天的參訪後他了解更多新的概念，未來若擔任桃園市長，會將歷史建築及古蹟的活化，納入施政上推動的重要目標，並且深化與社區的連結與廣納社福單位的參與。

民進黨桃園市長參選人林智堅（中1）開心參訪中壢區壢小故事森林館。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅（左）參訪中壢區壢小故事森林館，寫下祈願便條貼。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅（左）參訪中壢區壢小故事森林館，寫下祈願便條貼。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法